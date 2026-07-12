Encuesta Cadem: Evaluación económica de los hogares chilenos alcanza su peor nivel en más de una década

La percepción negativa sobre la economía doméstica en Chile se profundiza. Según la más reciente encuesta Plaza Pública de Cadem, la evaluación negativa de la situación económica personal y familiar (56%) alcanza su nivel más alto desde marzo del 2014. El deterioro no es puntual: ya son 15 semanas consecutivas donde la valoración negativa supera a la positiva, acercándose a las 18 semanas que se mantuvo así durante la pandemia.

Las expectativas de los chilenos frente al futuro también se resienten. Las expectativas negativas de consumo suben a 79% (+5pts), el nivel más alto desde junio de 2014, y las expectativas negativas de empleo llegan a 88%, el nivel más alto desde abril del 2021.

Aprobación presidencial y áreas de gestión

En materia política, el respaldo al mandatario se mantiene bajo. En la segunda semana de julio, 38% aprueba la gestión del Presidente Kast y 58% (-1pto) la desaprueba. El análisis por sectores muestra contrastes marcados. Las áreas de gestión mejor evaluadas son relaciones internacionales (44%), defensa (44%, -1pto) e inmigración (40%, -4pts). Las peor evaluadas son economía y empleo (30% -4pts), comunicaciones (30% +2pts), relación con el Congreso (28% -6pts) y justicia (23%, -7pts).

Uno de los retrocesos más significativos se registra en un área sensible para el Gobierno: la caída más importante en las áreas de gestión corresponde a delincuencia y narcotráfico (36%, -8pts).

Divisiones frente al Plan de Reconstrucción

El principal proyecto económico del Ejecutivo genera opiniones divididas. Sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, 44% (-1pto) está de acuerdo con el plan y 50% (+1pto) está en desacuerdo. Asimismo, 47% (+2pts) cree que el Congreso debería aprobar el plan, mientras 42% (-5pts) estima que debería rechazarlo.

Al desglosar las medidas específicas, el respaldo varía considerablemente. El 81% está de acuerdo con destinar más recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío, 55% con entregar beneficios tributarios a las empresas que creen nuevos empleos formales, 42% con garantizar invariabilidad tributaria por períodos de entre 10 y 20 años para grandes proyectos de inversión y 39% con reducir gradualmente el impuesto a las empresas de 27% a 22% en un plazo de tres años.

La medición, correspondiente al estudio N°671, se realizó mediante encuestas online aplicadas a través de la plataforma Cadem Online a hombres y mujeres de 18 años o más, habitantes en las 16 regiones del país. La muestra alcanzó 1.000 casos y la fecha de terreno fue el viernes 10 de julio de 2026.