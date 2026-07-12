Susana Mondschein, primera decana de Ingeniería de la U. de Chile: “El talento entre hombres y mujeres está distribuido en forma equitativa, pero las oportunidades no”

Para Susana Mondschein, la historia marcó un hito al convertirse en la primera mujer decana de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en sus 183 años de existencia. En una entrevista en el programa Influyentes de CNN Chile, la académica abordó los desafíos estructurales para desmasculinizar el sector y defendió con fuerza la utilidad pública de la ciencia en el desarrollo del país.

Respecto a la brecha de género, Mondschein recordó sus inicios universitarios con cifras elocuentes. “Si yo pienso en los años que yo estudié, al comienzo de los 80, el 10% de los estudiantes éramos mujeres”, afirmó. Hoy la cifra alcanza un 30% en estudiantes y un 23% en académicas, pero recalcó que la meta debe apuntar al 50%. En ese contexto, la autoridad universitaria planteó que “el talento entre hombres y mujeres está distribuido en forma equitativa, pero las oportunidades no”, enfatizando que la casa de estudios trabajará activamente para eliminar esa diferencia.

La decana aseguró que mantienen un programa prioritario para mujeres desde 2014, aunque proyectó que lo ideal sería que esas políticas ya no fueran necesarias en el mediano plazo. “Ninguna niña en Chile talentosa piense que la ingeniería no es el lugar para ella”, agregó la titular de la Universidad de Chile, señalando que la facultad tiene las puertas abiertas de par en par. Asimismo, advirtió que el rol de la mujer en el mundo laboral y en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) sigue siendo vulnerable, por lo que el mundo académico no puede relajar los esfuerzos de integración.

En otro punto de alta contingencia política, Mondschein rechazó las críticas que cuestionan la utilidad de las investigaciones científicas nacionales. Al ser consultada sobre las recientes palabras del Presidente de la República respecto a los estudios que no generan empleo y quedan empastados en libros, fue categórica: “Estoy totalmente en desacuerdo con esa opinión”, sentenció. Para graficar su postura, citó el caso del rayo láser en los años 60, un descubrimiento que inicialmente fue ironizado por no resolver un problema inmediato, pero que hoy es un elemento vital en operaciones oftalmológicas y múltiples usos cotidianos de la ciudadanía.

Finalmente, la académica destacó el vínculo de la institución con el sector público y privado, revelando un innovador proyecto conjunto con el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y el Hospital del Tórax. “Estamos usando inteligencia artificial para poder analizar mamografías y poder detectar cuáles son las mujeres que tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer”, explicó la autoridad. De esta manera, Mondschein reafirmó su compromiso institucional con el desarrollo de tecnología de punta que permita resolver los problemas complejos de la industria y el sistema de salud nacional.