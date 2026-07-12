La película de Michael Jackson hace historia: “Michael” es la primera biopic en superar los US$1.000 millones en taquilla

“Michael”, la película biográfica sobre Michael Jackson, superó los US$1.000 millones en taquilla mundial y se convirtió en la primera biopic en alcanzar esa marca en la historia del cine.

Según Variety, el filme ha recaudado US$629,8 millones en mercados internacionales y US$371,8 millones en Estados Unidos, lo que eleva su total global a US$1.001 millones.

Con ese resultado, la producción rompió un hito para las películas biográficas y además, se consolidó como uno de los mayores fenómenos cinematográficos de 2026.

Dirigida por Antoine Fuqua, “Michael” recorre la vida del artista desde sus primeros años con The Jackson 5 hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes de la música popular.

El protagonista es Jaafar Jackson, sobrino real del cantante, quien interpreta al llamado “Rey del Pop” en su debut como actor.

El elenco también incluye a Colman Domingo y Nia Long como Joe y Katherine Jackson, padres del músico.

Un récord para el cine biográfico

El desempeño comercial de “Michael” superó ampliamente las expectativas iniciales. La película debutó en abril con US$97 millones en Estados Unidos y US$217 millones a nivel global durante su primer fin de semana.

Ese arranque rompió la marca de estreno para una biopic musical que mantenía “Straight Outta Compton” desde 2015, con US$60 millones en su debut doméstico.

Con su nueva cifra global, la cinta también desplazó a “Bohemian Rhapsody”, la película sobre Queen y Freddie Mercury que había alcanzado US$911 millones en todo el mundo.

Además, superó a “Oppenheimer”, que llegó a US$975 millones y era considerada la película basada en una persona real más taquillera hasta ahora.

El récord también es relevante para Lionsgate, estudio que produjo la película y estuvo a cargo de su distribución en Norteamérica.

Antes de “Michael”, sus mayores éxitos globales eran “The Hunger Games: Catching Fire”, con US$865 millones, y “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2”, con US$850 millones.

Hasta ahora, solo otra película había superado los US$1.000 millones en 2026: “The Super Mario Galaxy Movie”, producción animada de Universal que llegó a US$1.008 millones.

En tanto, “Toy Story 5” acumula US$879,1 millones y podría convertirse próximamente en la tercera película del año en cruzar esa barrera.