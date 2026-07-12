Atropello en feria de Viña del Mar: Exámenes descartan alcohol y drogas en el conductor

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que los exámenes realizados al conductor involucrado en el atropello ocurrido este domingo en una feria de Viña del Mar descartaron la presencia de alcohol y drogas.
“De acuerdo a los informes técnicos y los protocolos que corresponden aplicar en este tipo de graves hechos, tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga”, precisó la autoridad, según reportó Radio ADN.
Seis fallecidos y colaboración de la Armada
Pavez entregó las condolencias del Gobierno por la tragedia registrada en la feria Caupolicán de Gómez Carreño, que dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas. La autoridad confirmó que el conductor pertenece a la Armada, institución que comprometió su cooperación con las diligencias que encabezan las policías y el Ministerio Público.
Sobre los heridos, detalló que todos permanecen fuera de riesgo vital: cinco continúan internados en el Hospital Gustavo Fricke y otras dos personas ya recibieron el alta.
Finalmente, el subsecretario aseguró que el Ejecutivo prestará toda la colaboración necesaria para esclarecer las responsabilidades del hecho, tal como lo señaló previamente el presidente José Antonio Kast.
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