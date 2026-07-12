Gobierno apunta a restaurar las relaciones con EE.UU. que, según el Canciller Pérez Mackenna, se deterioraron en la administración anterior

El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que las relaciones entre Chile y Estados Unidos atraviesan un proceso de recomposición, luego de que, según su visión, “los comentarios del gobierno anterior nos fueron alejando de las relaciones históricas” con Washington. Así lo señaló en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

El ministro relató que su reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se extendió por más de 50 minutos y se desarrolló en español. Durante el encuentro presentó el plan “Choose Chile”, una iniciativa para promover al país en el extranjero. “Tocamos todos los temas: seguridad, crecimiento económico (…) y la verdad que le gustó, lo encontró súper creativo“, comentó.

Temas pendientes y definiciones diplomáticas

Pérez Mackenna aclaró que el cable submarino entre China y Chile —que motivó la revocación de la visa al exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz— no formó parte de la conversación, aunque el proyecto sigue en estudio. Tampoco se abordó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU. “No íbamos a participar en la campaña, pero tampoco vamos a hacer campaña por otra candidata y, si gana, la vamos a felicitar y trabajar con ella”, puntualizó.

Sobre la extradición de Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta condenada por fraude al fisco, el canciller confirmó que coordinarán con Interpol su regreso desde Países Bajos.

Respecto a los rumores de una eventual agregaduría en el extranjero para la exministra de Seguridad Trinidad Steinert, el titular de Exteriores fue cauto: “Es un tema que se está estudiando, pero no hay nada concreto todavía”. Añadió que “los tiempos de la política internacional son más lentos de lo que uno se imagina”.