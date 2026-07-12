Criteria: Aprobación del presidente Kast cae a 32%, su nivel más bajo desde que asumió el Gobierno

La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó por segunda semana consecutiva y llegó a 32%, según la última edición de Agenda Criteria.

Se trata de la cifra más baja registrada por el mandatario desde el inicio de su gobierno, de acuerdo con el informe. En paralelo, su desaprobación subió dos puntos y alcanzó 55%, el nivel más alto desde el 15 de marzo.

El sondeo fue realizado el 9 de julio mediante un panel online, con una muestra total de 801 casos.

Criteria precisa que se trata de un estudio cuantitativo, no probabilístico, aplicado a mujeres y hombres de 18 años o más, residentes en Chile, y ponderado por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico

La baja en la evaluación presidencial no aparece aislada.

El informe también muestra retrocesos en todos los atributos personales medidos del mandatario respecto de mayo.

El atributo mejor evaluado sigue siendo “es trabajador”, con 51%. Le siguen “es directo”, con 48%, y “es competente”, con 46%. Sin embargo, todos esos indicadores bajaron respecto de la medición anterior.

El mayor retroceso se registró en la frase “es el líder que Chile necesita”, que pasó de 42% en mayo a 34% en julio. También cayeron las menciones a que es “sensible con los problemas”, que llegó a 33%, y “cercano a la gente”, que quedó en 30%.

En los atributos asociados a la gestión del gobierno, la encuesta también muestra bajas.

Un 48% cree que la administración es capaz de hacer crecer la economía, seis puntos menos que en mayo.

La misma caída se observa en la capacidad de dar seguridad al país, que llegó a 42%.

La evaluación sobre delincuencia también retrocedió. Un 39% considera que el gobierno sabe cómo enfrentar ese problema, cinco puntos menos que en la medición anterior.

Ley de Reconstrucción: Opinión dividida

La encuesta también midió la percepción sobre el proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, una de las principales iniciativas del gobierno.

Según Criteria, un 37% cree que sus efectos serán más bien positivos para el país, un punto menos que en la medición anterior. En tanto, un 35% considera que serán más bien negativos, dos puntos más.

El 28% restante dice no tenerlo claro.

La percepción sobre a quién beneficia la iniciativa muestra una brecha relevante.

Un 47% de los encuestados cree que la ley está orientada principalmente a favorecer a grandes empresas y personas de mayores ingresos.

En cambio, un 35% considera que apunta sobre todo a la creación de empleo para la población general.

Esa lectura resulta clave en medio del debate político por la llamada megarreforma.

Mientras el Gobierno ha defendido la iniciativa como una vía para impulsar inversión y crecimiento, distintos sectores de oposición han cuestionado sus efectos fiscales y distributivos.