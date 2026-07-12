Tragedia en Viña del Mar: Revelan que conductor de accidente en que murieron 6 personas es integrante de la Armada

Durante este domingo, murieron 6 personas en un accidente de tránsito en la comuna de Viña del Mar, luego que un vehículo particular colisionara a gran velocidad contra una feria libre ubicada en avenida 24 Norte.

A través de un comunicado, la Armada de Chile informó que el automóvil era conducido por uno de sus integrantes que se encontraba fuera de servicio.

El hecho, registrado durante la mañana de este domingo 12 de julio, dejó además a una cantidad indeterminada de peatones con lesiones de diversa gravedad.

Junto con manifestar condolencias a los familiares de los fallecidos y desear la recuperación de los heridos, la entidad naval aseguró que “ha prestado toda la colaboración requerida por el Ministerio Público y las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente”.

En paralelo al proceso judicial liderado por la fiscalía local, la Armada de Chile ordenó la apertura inmediata de sumarios internos para determinar las responsabilidades institucionales del conductor involucrado.

Las pericias en el sitio del suceso quedaron a cargo de unidades especializadas de Carabineros, con el objetivo de establecer la dinámica del impacto y constatar si existió consumo de alcohol u otra agravante en el conductor.