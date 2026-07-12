Exgerente desvinculado de Codelco tras denuncia de sobreproducción: “El responsable es el presidente ejecutivo (…) Él siempre supo todo”

Siguen las repercusiones luego de la apertura de una investigación penal, sumada a investigaciones internas, a raíz de un eventual abultamiento en la producción de Codelco correspondiente a finales del año pasado.

En conversación con Diario Financiero, el exgerente de Presupuesto y Control de Gestión de la minera estatal, César Márquez, aborda la situación de la compañía.

Consultado sobre por qué se consideró la cuestionada sobreproducción de diciembre, señaló que “porque eso se vio en el mes de noviembre. Y ahí la consigna y el desafío que nos había puesto el presidente ejecutivo y el presidente del directorio era que la producción tenía que superar la del año 2024. Era la máxima con la cual operamos, después del accidente fatal en adelante”.

Respecto a lo que él cree sobre por qué se produjo la controversia, señaló que “aquí no hubo ningún ocultamiento de información, porque esto se informó, incluso se presentó en el comité de gestión del mes de enero”.

“Esta información siempre estuvo a la vista de todo el mundo: presidente ejecutivo, vicepresidentes, toda la plana ejecutiva de la compañía y el directorio. De hecho, esto se presentó en el Comité de Gestión del directorio del 29 de enero y se explicó”, añadió.

Posteriormente, se le preguntó sobre las ocho personas que están apuntadas en la auditoría interna y sobre quién cree que es el responsable a su juicio.

Al respecto, sostuvo que “el responsable es el presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado. Él sabía todo. Siempre supo todo. Tuvo la información a la vista”.

“Aquí a nadie se le ocultó absolutamente nada. Yo ayudé, efectivamente, por mi experiencia, conozco la normativa, conocía muchas cosas fuera de mi rol de gerente de Presupuesto. Porque el rol de gerente de Presupuesto no tiene nada que ver con la producción. Nunca. Yo solamente ayudé, dado que nos pedían sistemáticamente que esto se lograra cumplir”, añadió.

Finalmente, recalcó que “la iniciativa -y esto es bien importante y la normativa también lo dice- la levanta la división. Porque desde acá, desde la casa matriz, no hay ninguna posibilidad de yo saber dónde hay un stock o la ley que tiene. Máximo Pacheco sabía también. Por eso digo, la tesis del ocultamiento no existe. La información estuvo a la vista siempre. Estuvo informado todo el mundo siempre”.