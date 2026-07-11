2-1: Doblete de Bellingham clasifica a Inglaterra a semifinales de la Copa Mundial

(CNN) – Jude Bellingham se convirtió en la gran figura de la jornada al firmar un doblete que envió a Inglaterra a las semifinales de la Copa Mundial, tras vencer 2-1 a Noruega en un vibrante encuentro que se resolvió en la prórroga.

El mediocampista respondió una vez más cuando los Tres Leones más lo necesitaban, anotando ambos tantos y consolidando su papel como líder del combinado inglés.

Un cierre de máxima tensión

Sobre el minuto 120, Noruega perdió fuerza ofensiva y se quedó sin recursos para revertir el marcador. El árbitro añadió dos minutos, insuficientes para que el equipo escandinavo reaccionara.

Uno de los momentos más comentados fue la sustitución de Erling Haaland en los últimos 15 minutos del tiempo suplementario, una decisión sorpresiva aunque el atacante lucía completamente agotado.

Con este resultado, obtenido en condiciones climáticas realmente duras en el sur de Florida, Inglaterra avanza a la siguiente fase del torneo tras un duelo cargado de emoción hasta el pitido final.