“El oficialismo no existe, está completamente dividido”: Parisi aborda situación del Gobierno en medio de definiciones internas del PDG

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió a la contingencia nacional en medio de su participación en un encuentro regional metropolitano organizado por la colectividad.

En este contexto, en declaraciones recogidas por La Tercera, el exabanderado abordó las posibles futuras alianzas del partido.

Sobre este punto, aseguró respecto al Gobierno del Presidente José Antonio Kast que “el oficialismo no existe, está completamente dividido”.

Del mismo modo, sentenció que “nosotros estamos construyendo un partido político de la gente en el centro, no en lo extremo, y, por lo tanto, vemos difícil ser parte de algún conglomerado”.

Finalmente, apuntó que “ya estamos trabajando en nuestra lista de concejales, alcaldes, gobernadores, y lo más probable es que vayamos solos”, afirmó.

De todos modos, precisó que la definición final deberá ser tomada por las instancias internas del partido. “Obviamente, una decisión soberana del partido, el consejo general del partido, pero lo más probable es que vayamos solos”, agregó.