Un volcán de lodo emerge frente a las costas de Trinidad tras los terremotos en Venezuela

(EFE) – Un volcán de lodo apareció frente a la costa sur de Trinidad, un fenómeno que expertos atribuyen a los poderosos terremotos que sacudieron el noreste de Venezuela a principios de este mes. El descubrimiento se agrega a una serie de transformaciones geológicas ya registradas a lo largo del litoral trinitense.

El geocientífico Xavier Moonan confirmó a EFE que la formación se ubica aproximadamente a 2,5 kilómetros al este de Beach Camp, en Palo Seco, y a 3,3 kilómetros del Volcán de Lodo de Anglais Point. La estructura se eleva unos cuatro metros sobre el fondo marino y se compone principalmente de arcilla blanda expulsada desde debajo del lecho oceánico, con fragmentos de roca y bloques ricos en calcita que en ciertos puntos recuerdan al coral.

Un fenómeno distinto al de otras zonas

Moonan advirtió que el islote ya sufre erosión por el oleaje. “Según las imágenes iniciales, aproximadamente un tercio de la isla ya fue arrastrada por las olas”, afirmó, y añadió que “es muy probable que esta extrusión de lodo surgiera por los recientes terremotos en Venezuela”.

El especialista aclaró que este proceso difiere del ocurrido en Galfa Point, en Cedros, donde los sismos provocaron un levantamiento costero de seis metros que empujó parte del fondo marino sobre el nivel del mar. “La playa y los acantilados cercanos no muestran daños ni levantamiento”, explicó, descartando un fenómeno de deslizamiento como el de Galfa o Los Iros.

Neil Sookram, del grupo Southwest Adventures y presunto primer testigo, señaló que la isla se erosiona de forma continua, aunque su parte superior permanece intacta y la arcilla comienza a endurecerse. Actualmente, el Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Indias Occidentales, el Instituto de Asuntos Marinos y la consultora ResiLog Limited analizan muestras del material para determinar su antigüedad y origen.