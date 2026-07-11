Venezuela eleva a 4.333 los muertos por el terremoto y admite 315 cuerpos sin identificar

(EFE) – El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este martes que el doble terremoto del 24 de junio dejó 4.333 fallecidos y cerca de 18.000 personas sin hogar. En rueda de prensa en Caracas, el funcionario admitió además que 315 cuerpos permanecen sin identificar, equivalentes al 7% del total de víctimas fatales, al no poder asociarse sus huellas dactilares a ningún registro.

Rodríguez defendió la decisión del Gobierno de no publicar cifras de desaparecidos, argumentando que “no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino en base a la realidad”. Plataformas independientes, en cambio, sitúan en casi 30.000 las personas aún no contactadas desde el sismo.

Desescombro lento y cementerio en ampliación

El funcionario rechazó las críticas por el ritmo pausado de la remoción de escombros, explicando que el Gobierno mantiene la esperanza de hallar sobrevivientes con vida. “Si se hacen movimientos abruptos con maquinaria de gran calado, podríamos llevarnos una vida humana en el proceso”, señaló.

Rodríguez descartó que los cuerpos no identificados estén en fosas comunes. Indicó que se entierran en el cementerio La Esperanza, a unos 25 kilómetros de Catia La Mar, con cruces blancas y muestras de ADN, huellas dactilares y fotografías dentales para una identificación futura. EFE constató que el cementerio trabaja en una ampliación con capacidad para entre 2.000 y 3.000 tumbas adicionales.