Italia suma nuevas restricciones al turismo masivo: Multas por circular en traje de baño o con el torso desnudo

(CNN) — Un pueblo pesquero italiano a orillas del lago de Como, Italia, ha establecido una multa para cualquiera que sea sorprendido paseando por sus calles con el torso desnudo o en traje de baño.

Quienes incumplan el nuevo código de vestimenta del pueblo se enfrentarán a una sanción de hasta 200 euros (US$ 228), como parte de la medida más reciente destinada a limitar el impacto del turismo de masas en Italia.

Se ha advertido a los visitantes de Varenna —localidad situada en la orilla oriental de este pintoresco lago del norte de Italia— que los únicos lugares donde está permitido estar en traje de baño o con el torso desnudo son las playas, los muelles y las zonas de atraque de embarcaciones del pueblo.

Las nuevas normas, introducidas el mes pasado, también buscan restringir el tamaño de los grupos turísticos que visitan la localidad. Los grupos no pueden superar las 25 personas —o pena de sanción— y los guías turísticos tienen prohibido utilizar altavoces o cualquier otro dispositivo para amplificar su voz. Quien incumpla estas reglas podría ser multado con hasta 400 euros (US$ 456).

Asimismo, se ha indicado a los grupos que no deben congregarse, señalándose una larga lista de calles específicas y “callejones históricos” para esta restricción.

Según el sitio web oficial del pueblo, Varenna se ha convertido en “uno de los destinos turísticos más populares del lago de Como, gracias a su riqueza histórica, artística, arquitectónica y cultural”.

Situada a aproximadamente una hora al norte de Milán, la región goza de gran popularidad entre los turistas. Allí se han rodado numerosas películas, incluidas “Casino Royale” y “Ocean’s Twelve”, y es un lugar frecuentado por ricos y famosos; de hecho, George Clooney tiene una casa de vacaciones junto al lago.

El canal de noticias italiano TgCom24 preguntó a los habitantes locales su opinión sobre las nuevas normas. Un residente anónimo declaró: “Puedes hacer lo que quieras, pero al pasear, entrar en una tienda, un restaurante, una iglesia o una plaza, debes vestir de forma decorosa”.

Otra persona coincidió: “No está bien pasear semidesnudo por el pueblo”.

Una tercera persona comentó a un reportero del canal que el turismo había pasado de ser de “calidad” a ser de “cantidad”, y añadió: “Entran, no saludan, lo tocan todo. Se van. No dan las gracias”.

Esta prohibición es la más reciente de una serie de normativas impuestas al turismo en Italia. El mes pasado, las autoridades de Cerdeña prohibieron el uso de sombrillas en una de sus playas más populares, alegando motivos de seguridad.

Muchas otras playas italianas han establecido límites de tiempo para evitar las aglomeraciones, mientras que ciudades como Venecia y Roma han introducido nuevas tasas para restringir el turismo en las temporadas de mayor afluencia.