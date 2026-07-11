Al menos 15 turistas indios mueren al volcar un barco frente a la isla Phu Quoc, en Vietnam

(CNN) – Al menos 15 turistas indios murieron este sábado cuando una embarcación volcó frente a la isla Phu Quoc, en el sur de Vietnam, según informó VnExpress citando a las autoridades locales. Veintiuna personas lograron sobrevivir al accidente. El barco transportaba a 36 personas en total: 32 turistas indios, tres tripulantes y un asistente.

La embarcación realizaba el trayecto desde la isla Hon May Rut hacia el puerto de An Thoi cuando volcó a unos 400 metros de la costa, en un momento en que el mar presentaba grandes olas y condiciones agitadas, según los reportes.

India activa centros de emergencia para asistir a familias

La embajada de India en Vietnam confirmó que monitorea el incidente y activó centros de respuesta de emergencia en Ciudad Ho Chi Minh y Hanói para apoyar a los familiares de los afectados. En un comunicado, calificó el hecho como “trágico” e indicó que los detalles exactos aún están en proceso de determinación mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Phu Quoc, la isla más grande de Vietnam, es uno de los destinos turísticos más visitados del país y recibe cada año un número creciente de turistas provenientes de India.