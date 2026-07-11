Un auto para cada uno: El millonario premio que recibirá la selección de Egipto tras su histórico Mundial

La selección de Egipto quedó fuera del Mundial 2026 tras caer ante Argentina, pero su histórica campaña sigue teniendo reconocimientos.

El empresario emiratí Khalaf Ahmad Al Habtoor anunció que regalará autos a los integrantes de la delegación egipcia como premio por su desempeño en el torneo.

De acuerdo con el medio local The National, el fundador y presidente de Al Habtoor Group entregará 59 vehículos Mitsubishi Eclipse Cross SUV a jugadores y miembros del staff de la selección.

La medida incluirá al plantel, cuerpo técnico, equipo administrativo y personal médico.

El gesto llega después de la mejor participación en la historia de Egipto en una Copa del Mundo.

La selección alcanzó por primera vez los octavos de final del torneo, instancia en la que cayó 3-2 ante Argentina en un partido especialmente emotivo.

El equipo egipcio llegó a estar 2-0 arriba, pero terminó recibiendo tres goles en los últimos minutos del encuentro.

Al Habtoor explicó que decidió entregar el reconocimiento porque el rendimiento del equipo trascendió a Egipto y fue celebrado en el mundo árabe.

“La alegría de Egipto hoy es la alegría de cada árabe”, escribió el empresario en X.

مجموعة الحبتور تهدي جميع أفراد بعثة منتخب مصر سيارات ميتسوبيشي تقديراً لإنجازهم التاريخي بتوجيه من مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، السيد خلف أحمد الحبتور، تواصلت المجموعة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم الاتفاق على تقديم سيارة ميتسوبيشي لكل فرد من أفراد بعثة المنتخب… — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) July 10, 2026

El empresario también destacó el carácter colectivo de la campaña. Al Habtoor afirmó que los jugadores “honraron a su país, alegraron a sus hinchas y dieron a cada árabe una lección de determinación, perseverancia y espíritu de lucha”.

La entrega de los vehículos ya fue comunicada a la Federación Egipcia de Fútbol.

La eliminación ante Argentina, en tanto, no impidió que la selección recibiera un multitudinario homenaje al regresar a su país.

Miles de hinchas llegaron al Aeropuerto Internacional de El Alamein y luego acompañaron al equipo durante una caravana en bus descapotable por New Alamein.

Algunos aficionados portaban carteles con mensajes como “Los hombres de Egipto nos hicieron sentir orgullosos”.

La campaña también tuvo otros hitos deportivos.

Egipto consiguió su primera victoria en la historia de los Mundiales y avanzó a la ronda de 16 mejores tras vencer a Australia por penales.

El presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, agradeció al equipo por su “actuación honorable” y por alcanzar un logro inédito para el fútbol del país.