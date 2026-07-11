Rubio advierte a Cuba: Reformas o “máxima presión” del Gobierno de Trump

(EFE) – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este sábado que el Gobierno del presidente Donald Trump “seguirá utilizando” todas las herramientas a su alcance para enfrentar las amenazas de seguridad que, según Washington, plantea el régimen cubano, además de impulsar reformas en la isla.

En un comunicado emitido al cumplirse cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles contra la escasez y la falta de libertades, Rubio condenó que cientos de manifestantes continúan detenidos “injustamente” y exigió “la liberación inmediata” de todos los presos políticos.

Presión y ofertas simultáneas

El funcionario también acusó a los líderes cubanos, sin presentar pruebas, de robar y esconder recursos en el extranjero. Pese al tono crítico, Rubio aseguró que Washington ofrece ayuda, asistencia para la reconstrucción y “la promesa de una nueva relación entre nuestros dos países”, condicionada a que el régimen implemente reformas políticas y económicas.

“Los líderes de Cuba simplemente deben optar por comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde”, subrayó.