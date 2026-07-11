Argentina vs. Suiza: A qué hora y dónde ver en Chile el partido del Mundial 2026

Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 en el último partido de la ronda que definirá a los semifinalistas del torneo.

El encuentro se jugará en el Kansas City Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el Arrowhead Stadium, en Estados Unidos.

El inicio está programado para las 21:00 horas de Chile.

La selección argentina llega a esta instancia como vigente campeona del mundo y única representante latinoamericana que sigue en competencia.

En octavos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Egipto por 3-2, en un partido que debió remontar en los últimos minutos.

Suiza, en tanto, avanzó tras empatar sin goles ante Colombia e imponerse en la definición por penales.

El ganador de este cruce jugará la semifinal del miércoles 15 de julio, en Atlanta, ante el vencedor del partido entre Noruega e Inglaterra.

Dónde ver Argentina vs. Suiza en Chile

En Chile, el partido entre Argentina y Suiza será transmitido por Chilevisión en televisión abierta.

Además, podrá verse gratis vía streaming a través del sitio web del canal y la app MiCHV.

El encuentro también estará disponible por DSports y en streaming por DGO y Paramount+, plataforma que transmite los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo y on demand a través de DSports.