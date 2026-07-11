Mundial 2026: La FIFA venderá por trozos el pasto de la final como pieza de colección

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) lanzó una particular pieza de colección para los fanáticos del fútbol: fragmentos auténticos del pasto que se utilizará en la final del Mundial 2026.

Dicho partido, en tanto, está programado para el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, nombre oficial utilizado por el torneo para el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

El producto aparece en la tienda oficial de FIFA bajo el nombre FIFA World Cup 2026 Piece of the Pitch – Foundation Edition.

Según la descripción publicada por la organización, se trata de un fragmento real de la superficie de juego de la final, preservado en una pieza de acrílico premium y acompañado por un USB de recuerdo.

La FIFA lo promociona como una forma de “poseer una pieza genuina de la historia del fútbol”.

El producto tiene un valor de US$450, equivalente a cerca de $417 mil pesos chilenos. Las entregas comenzarán solo después de disputada la final del Mundial 2026.

Pero hay una mala noticia para los fans chilenos, porque la venta tiene restricciones geográficas.

La FIFA enviará estas piezas únicamente a direcciones en Estados Unidos y Europa. Esto implica que, al menos en esta etapa, no habría despacho directo a otros mercados, como América Latina.

La pieza incluye un fragmento de la cancha que será utilizado en el partido decisivo, no un trozo retirado de cualquier sector del estadio.

La empresa KeepStub, vinculada a la colección, también ofrece una línea dedicada al césped de la final y señala que cada caja contendrá pasto auténtico del campo, encapsulado en acrílico junto a recuerdos exclusivos del torneo.

En su sitio, la Foundation Edition figura como limitada a 2.026 unidades y con un precio de 335 libras esterlinas para Reino Unido, equivalente a cerca de $417 mil pesos chilenos.

El lanzamiento se suma al amplio mercado de productos oficiales del Mundial 2026, que incluye camisetas, réplicas del trofeo, balones, accesorios y objetos conmemorativos.