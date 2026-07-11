“Tuvimos que traspasar el alza a los ciudadanos”: Presidente Kast aborda histórica alza de las bencinas y asegura que “hoy día en todos los países miran lo que hicimos”

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la histórica alza de combustibles de marzo pasado, la que se produjo en el marco de la guerra entre Irán y Estados Unidos, lo que provocó precios históricos del petróleo.

En este contexto, este sábado durante el Consejo General del Partido Republicano, el mandatario tomó la palabra y señaló que “nos tocó una situación difícil por la guerra. Y tuvimos que traspasar el alza de las bencinas a los cuidadanos“.

“Alguien tiene que tomar la decisión y yo tomé la decisión. Y frente a la popularidad o la responsabilidad, voy a actuar con responsabilidad“, añadió.

Del mismo modo, aseguró que “va a haber momentos en que yo tenga que tomar una decisión. Y quizás a muchos no les va a gustar. Pero no es por esa decisión puntual, sino mirando un poco más allá”.

Posteriormente, aseguró que “hoy día en todos los países miran lo que nosotros hicimos. Hace una semana, estaban todos diciendo ‘ahora tenemos que hacer la baja de las bencinas completa porque ya hay paz'”.

“Nosotros somos un país pequeñito que mira cómo grandes potencias discuten y cualquier situación de crisis allá, nos afecta acá”, sentenció el Presidente..