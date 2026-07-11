Crece tensión por megarreforma: PPD acusa al ministro Quiroz de actuar “de mala fe” y confirma que acudirá al Tribunal Constitucional

El Partido por la Democracia (PPD) valoró este sábado la decisión de sus senadores de restarse del acuerdo alcanzado con el Gobierno en el marco de la discusión de la denominada megarreforma.

A través de una declaración pública fechada este sábado 11 de julio, la colectividad encabezada por Raúl Soto reafirmó su rechazo a la iniciativa y confirmó que recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar el proyecto.

“Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de bajarse del acuerdo con el Gobierno”, señaló el partido en el primer punto del comunicado.

La declaración marca un nuevo giro en la tensión abierta al interior de la oposición, luego de que parlamentarios del PPD alcanzaran un entendimiento parcial con el Ejecutivo en medio de la tramitación de la megarreforma.

Ese acercamiento generó críticas desde otros sectores opositores y también desde la propia directiva del partido.

En el texto, el PPD elevó el tono contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien acusó de haber “intentado vulnerar nuestra institucionalidad”.

La colectividad también sostuvo que el secretario de Estado “ha actuado de mala fe, demostrando una vez más el motivo de su alto rechazo y desconfianza ciudadana”.

El partido agregó que mantendrá su posición institucional frente a la iniciativa. “Reafirmamos nuestra posición institucional de rechazo a la megarreforma tributaria. No pondremos nuestros votos al servicio de una fórmula que es fiscalmente irresponsable y pone en riesgo el futuro de Chile”, indicó.

Además, el PPD confirmó que acudirá al Tribunal Constitucional para cuestionar la propuesta impulsada por el Gobierno.

“Reiteramos que como partido recurriremos al Tribunal Constitucional para impugnar esta megarreforma, tanto en sus aspectos tributarios, como en los medioambientales”, cerró la declaración.

View this post on Instagram A post shared by Partido por la Democracia (@ppd_chile)

La postura del partido ocurre después de varios días de tensión política en torno al proyecto.

Previamente, Raúl Soto ya había tomado distancia del acuerdo alcanzado por senadores de su colectividad con el Gobierno y había advertido que ese entendimiento no representaba una validación institucional de la megarreforma.

El debate también ha provocado cuestionamientos cruzados dentro de la oposición.

Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores acusó una “jugarreta” del ministro Quiroz y llamó al sector a unificarse frente al proyecto, mientras que el senador PPD Pedro Araya defendió el acuerdo inicial y criticó el tono de las reacciones opositoras.