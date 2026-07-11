El intento de estafa sufrido por Evelyn Matthei: Fue contactada por una supuesta ejecutiva de Banco Santander

La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial, Evelyn Matthei, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un intento de estafa telefónica junto a su esposo, Jorge Desormeaux.

Según lo informado por LUN, el hecho ocurrió el pasado miércoles, cuando la pareja recibió el llamado de una mujer que simuló ser una ejecutiva del banco Santander para alertarlos sobre supuestos movimientos sospechosos en su cuenta.

La mujer intentó engañarlos solicitando claves de seguridad y códigos de autorización enviados por mensaje de texto para revertir falsas transferencias retenidas por casi tres millones de pesos.

Tras detectar inconsistencias durante la conversación de 20 minutos, la exautoridad cortó la comunicación y llamó directamente a la mesa central de la entidad bancaria, donde confirmaron que se trataba de un fraude.

Matthei detalló que la mujer operaba con un discurso articulado y conocimientos técnicos que hacían creíble el engaño.

“Lo que más me llamó la atención es el profesionalismo de la mujer que llamó. La mujer que nos quiso estafar perfectamente pudo haber trabajado en un banco antes”, afirmó la exalcaldesa.