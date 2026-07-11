Anthony Hopkins lanza su primer álbum con música orquestal que compuso a lo largo de seis décadas

El actor Anthony Hopkins, dos veces ganador del Oscar, anunció este jueves el lanzamiento de su primer álbum de música orquestal. ‘Life Is A Dream’ sale el 21 de agosto bajo el sello Decca Classics e incluye composiciones que el galés acumula desde hace seis décadas.

El primer sencillo, ‘Bracken Road’, llegó hoy a las plataformas. La pieza la escribió en 1963 mientras trabajaba como actor en el Liverpool Playhouse, y se inspira en recuerdos de su infancia en Margam, sur de Gales.

Un inesperado proyecto musical

Según reporta NME, el álbum lo interpreta la Orquesta Filarmónica bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel, junto a los solistas el violonchelista Gregorio Nieto y el pianista Sergio Tiempo.

“La música fue mi primer deseo, mi primer anhelo”, declaró Hopkins, agregando que firmar con Decca representa “el honor de mi vida”. Sobre Dudamel, afirmó que “transformó cada nota con un significado profundo e indeleble”.