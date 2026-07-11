Marc Márquez domina Sachsenring de principio a fin y suma su cuarta victoria sprint de la temporada en MotoGP

(EFE) – Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) sigue siendo el amo de Sachsenring. El nueve veces campeón del mundo ganó este sábado la carrera sprint del Gran Premio de Alemania de MotoGP, su cuarta victoria en carreras cortas en lo que va de temporada y la decimonovena en esa modalidad en su carrera.

El español lideró desde la primera curva hasta la bandera a cuadros las 15 vueltas de la carrera, sin que su hermano Álex Márquez (Ducati), pegado a su estela durante toda la prueba, ni el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), tercero, pudieran superarle. El japonés Ai Ogura (Aprilia) terminó cuarto, seguido de Raúl Fernández y Jorge Martín, actual líder del campeonato, que sumó solo el sexto puesto.

Con este resultado, Marc Márquez recorta distancias en el campeonato y pasa de 40 a 32 puntos de diferencia con Martín.

Pole con récord absoluto y dominio español en todas las categorías

Antes de la sprint, Márquez marcó la pole position número 77 en MotoGP con un tiempo de 1:19.041, mejorando en treinta milésimas el récord absoluto de Sachsenring que Di Giannantonio estableció el año pasado. Fue la tercera pole del español en 2026 y la 105 de su carrera deportiva.

El dominio español se extendió a las categorías menores: Iván Ortolá (Kalex) logró su primera pole en Moto2 batiendo dos veces el récord de la categoría, mientras que Brian Uriarte (KTM), de apenas 17 años, consiguió su primera pole en Moto3 con un tiempo de 1:24.880, a solo 93 milésimas del récord absoluto de la categoría.