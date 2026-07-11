Muere a los 25 años Jayden Adams, centrocampista de Sudáfrica que días antes participó en el Mundial 2026

(EFE) – El fútbol sudafricano está de luto. El centrocampista Jayden Adams, de 25 años, murió este sábado días después de haber disputado partidos con la selección de Sudáfrica en el Mundial de Fútbol 2026. El ministro de Deportes, Artes y Cultura, Gayton McKenzie, confirmó la noticia en un comunicado y señaló que la causa de fallecimiento “aún no ha sido confirmada”, instando a los medios y al público a actuar con “discreción y compasión” sin especular.

El cuerpo del jugador fue hallado en una propiedad del barrio Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo. La Policía sudafricana inició una investigación formal.

Una actuación histórica marcada por el dolor personal

Adams vivió días de extrema dureza antes de su muerte. Su abuela, Marianna Adams, falleció a los 72 años el 17 de junio, un día antes de que Bafana Bafana enfrentara a la República Checa en Atlanta. Pese al duelo, el jugador fue titular en ese partido, que terminó 1-1. El 25 de junio entró como suplente en la victoria 1-0 sobre Corea del Sur en Guadalupe, México, resultado que aseguró la primera clasificación histórica de Sudáfrica a octavos de final de un Mundial.

McKenzie destacó que la decisión de Adams de seguir jugando en esas circunstancias demostró “una gran madurez y profesionalismo, muy superiores a su edad”.

Nacido en Ciudad del Cabo el 5 de mayo de 2001, Adams se formó en la cantera del Stellenbosch FC y en enero de 2025 firmó con el Mamelodi Sundowns, donde contribuyó a la conquista de la Liga de Campeones de la CAF esta temporada.