Noruega vs. Inglaterra: A qué hora y dónde ver en Chile el partido del Mundial 2026

Noruega e Inglaterra se enfrentarán este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

El encuentro se jugará en el Miami Stadium, nombre utilizado por FIFA para el Hard Rock Stadium, en Estados Unidos.

El inicio está programado para las 17:00 horas de Chile.

La selección noruega llega a esta instancia como una de las grandes sorpresas del campeonato, luego de eliminar a Brasil en octavos de final.

Inglaterra, en tanto, avanzó tras derrotar a México y buscará instalarse nuevamente entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo.

El ganador de este cruce enfrentará en semifinales al vencedor del partido entre Argentina y Suiza.

Dónde ver Noruega vs. Inglaterra en Chile

En Chile, el partido entre Noruega e Inglaterra podrá verse por DSports.

Vía streaming, estará disponible en DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.