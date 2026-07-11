Juan Luis Castro llama al PS a “dejar la chimuchina” y pide “lavar la ropa sucia en casa”

El senador Juan Luis Castro (PS) abordó la compleja semana que enfrentó la oposición y, en particular, el Partido Socialista, luego de las tensiones abiertas por el acuerdo entre senadores del PPD y el Gobierno en medio del debate por la megarreforma.

En entrevista con BiobíoChile, el parlamentario reconoció que los últimos días fueron difíciles para la imagen de su colectividad y llamó a dejar atrás las disputas públicas entre liderazgos internos.

“Han sido días desafortunados en cuanto a la imagen de una institución tan fuerte e histórica como el Partido Socialista”, afirmó Castro, quien sostuvo que el partido debe situarse “muy por sobre la chimuchina” y los “dimes y diretes” que marcaron la discusión reciente.

El senador también fue consultado por las diferencias internas que se han hecho visibles al interior del PS, incluidas tensiones entre figuras parlamentarias. Ante ese escenario, pidió resolver los conflictos dentro de la institucionalidad partidaria.

“En todos los partidos, de tanto en tanto, se ventilan cosas que ojalá se pudiera lavar la ropa sucia en casa. Eso sería lo óptimo; no siempre ocurre, pero eso no nos mueve un milímetro del propósito de fondo”, señaló.

Castro descartó que existan “dos almas” dentro del Partido Socialista. A su juicio, lo que se ha visto no corresponde necesariamente a diferencias programáticas profundas, sino a disputas de protagonismo, figuración y exposición pública.

“Si hubiera dos almas, habría dos cuerpos, habría dos tesis, habría dos planteamientos”, dijo. Luego agregó que, cuando las diferencias se reducen a “luchas de encuestas”, redes sociales o frases “disruptivas y rimbombantes”, se afecta la calidad del debate político.

El parlamentario defendió además el liderazgo de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, luego de los cuestionamientos que ha recibido desde distintos sectores.

“Yo creo que ella ha sido injustamente atacada; no merece ni descalificaciones ni menos que se le coloquen adjetivos o fantasmas sobre ella que induzcan a la sospecha o a su credibilidad como figura pública”, sostuvo.

Oposición, megarreforma y Tribunal Constitucional

Las tensiones en la oposición se intensificaron luego de que senadores del PPD alcanzaran un acuerdo parcial con el Gobierno en el marco de la discusión de la megarreforma. Para Castro, el episodio fue “bastante súbito”, pero no cambia la decisión de los partidos opositores de recurrir al Tribunal Constitucional.

El senador explicó que la ofensiva ante el TC apunta a cuestionar aspectos tributarios y medioambientales de la iniciativa. “Nosotros no tenemos ningún acuerdo de invariabilidad con el Gobierno y, por lo tanto, hemos resuelto ir al Tribunal Constitucional”, afirmó.

En esa línea, recalcó que la postura opositora sigue firme pese a eventuales entendimientos parciales entre el Ejecutivo y otros parlamentarios. “Nuestra decisión es invariable más allá de los acuerdos parciales a los que hayan llegado senadores de otra colectividad”, dijo.

Castro también cuestionó el tono que ha marcado parte del debate en el Congreso. A propósito de las críticas cruzadas entre parlamentarios, sostuvo que le preocupa que haya “más adjetivos que sustantivos” y “más epítetos que conceptos”.

“Ha habido palabras altisonantes de distintas figuras y parlamentarios en estos días, en especial en el Senado, cosa que me extraña porque el Senado es la Cámara Alta”, planteó.

Para el legislador, el riesgo de ese clima es que la ciudadanía termine aún más alejada de la política. “El espectáculo que se da a veces, de que haya una trifulca en el seno de partidos de izquierda, solo aleja a la gente de la posibilidad de creer en la política”, advirtió.

En medio de ese diagnóstico, Castro valoró las palabras del senador Francisco Huenchumilla (DC), quien llamó al Partido Socialista a asumir un rol de conducción dentro de la oposición. El senador PS afirmó que ese emplazamiento representa “una enorme responsabilidad” para su colectividad.

A su juicio, el sector necesita “unidad de propósito, liderazgo y proyecto” para articular una alternativa progresista de centroizquierda que incluya a fuerzas desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista.