Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, promete “venganza” por la muerte de su padre

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó que debe llevarse a cabo una “venganza” por el fallecimiento de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, a manos de Estados Unidos y las fuerzas de Israel.

“La venganza es una exigencia de nuestra nación y sin duda debe llevarse a cabo”, señala un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias Fars y atribuido a él.

“Prometemos vengar tu sangre pura y la de todos los mártires de estas dos guerras a manos de los asesinos criminales y deshonrados”, dice el comunicado, dirigido al fallecido líder. “Estos criminales, cuyos nombres son conocidos y están documentados de principio a fin, se llevarán a la tumba su deseo de una muerte pacífica en la vejez y en sus camas. Deben saber que este asunto no depende de mi existencia ni de la de otros funcionarios”.

La advertencia se produjo apenas unas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con “diezmar” a Irán si intentaba asesinarlo.

El nuevo líder supremo aún no ha aparecido en público desde su nombramiento.