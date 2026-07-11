Meta elimina función de IA que generaba imágenes con cuentas públicas de Instagram tras oleada de críticas

Meta anunció este viernes que discontinuaría una función de inteligencia artificial que permitía a los usuarios generar imágenes a partir de cuentas públicas de Instagram, después de varios días de cuestionamientos por su política de exclusión voluntaria (opt-out).

“Nuestra intención era proporcionar una herramienta creativa útil y dar a las personas control sobre si su contenido público podía referenciarse de esta manera. Escuchamos los comentarios de que esta función no dio en el blanco, por lo que ya no está disponible”, explicó un portavoz de la empresa.

La compañía introdujo el modelo Muse el martes, con la promesa de que los usuarios manipularan la imagen de cualquier persona con solo etiquetar su cuenta pública. Sin embargo, la propuesta recibió un rechazo casi inmediato, ya que exigía que los mayores de 18 años desactivaran la función para excluir sus fotos del generador.

Presión de agencias y sindicatos

La agencia CAA, que representa a Tom Hanks y Meryl Streep, trasladó sus reparos directamente a Meta. “El nombre, la imagen, la semejanza, la voz o el trabajo creativo de nadie debe ser utilizado por ningún tercero, incluidos los modelos de IA, sin un consentimiento claro y documentado“, señaló. Tras la reversión, felicitó a la plataforma por su “rápida decisión”.

Según reportó Variety, el sindicato SAG-AFTRA también instó a sus miembros a excluirse: “Tomen medidas para proteger su imagen”, publicó en redes.

La marcha atrás de Meta ocurre mientras las empresas de IA prueban los límites de sus usuarios. OpenAI mantuvo temporalmente una función similar en su modelo de video Sora 2, que también cerró tras críticas equivalentes a inicios de este año.