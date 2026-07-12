Frente Amplio endurece postura por megarreforma: Ibáñez acusa “pasada de máquina” del ministro Quiroz

El senador Diego Ibáñez (FA) endureció sus críticas contra el Gobierno por la tramitación de la megarreforma y aseguró que las confianzas con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, están rotas.

En entrevista con BioBioChile, el parlamentario afirmó que el Ejecutivo no incorporó las propuestas presentadas por su sector y sostuvo que, a esta altura de la discusión legislativa, los espacios de negociación quedaron agotados.

“Esas conversaciones ya se acabaron. Los diálogos ya se acabaron. Tenemos los puentes quebrados con el ministro, y vamos a ir a defender nuestras indicaciones a la Comisión de Hacienda”, dijo Ibáñez.

La megarreforma, también conocida como Plan de Reconstrucción Nacional, es una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de José Antonio Kast.

El proyecto reúne medidas tributarias, económicas, laborales, ambientales y de vivienda.

Entre sus puntos más discutidos está la rebaja del impuesto corporativo, que actualmente es de 27%, además de normas de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.

Ibáñez cuestionó precisamente el corazón tributario de la iniciativa. A su juicio, la propuesta reduce la carga a grandes empresas sin una compensación suficiente para la recaudación fiscal.

“Es una mala reforma porque no compensa lo que se deja de recaudar desde las grandes empresas”, sostuvo.

“No nos quieren involucrados en la discusión”

El senador afirmó que el Frente Amplio participó en reuniones en La Moneda, encuentros con el ministro Quiroz y conversaciones impulsadas desde el Senado. Sin embargo, acusó que ninguna de las propuestas de su sector fue considerada en el texto.

“No se ha cambiado nada del proyecto en función de lo que hemos propuesto, y eso nos comunica que no nos necesitan, no nos quieren involucrados en la discusión”, señaló.

Ibáñez también apuntó contra la forma en que se ha conducido la tramitación. Según dijo, el ministro de Hacienda no habría respetado un plazo acordado para el ingreso de indicaciones durante el debate en la Comisión de Medio Ambiente.

“El ministro ingresa modificaciones a las 23:35 horas, y eso nos parece que es una falta de respeto”, acusó.

Luego agregó que, a su juicio, el Ejecutivo avanzó sin considerar a la oposición pese a tener mayoría en esa instancia: “Fue una pasada de máquina, y de ahí señalar que el ministro Quiroz ya rompió todas las confianzas con nosotros”.

Críticas al acuerdo con senadores del PPD

Ibáñez también abordó el acuerdo parcial alcanzado entre el Gobierno y dos senadores del PPD, episodio que abrió tensiones dentro de la oposición.

Afirmó que ese entendimiento no representa a toda la colectividad ni a la oposición en su conjunto.

“Ese es un acuerdo que hizo el ministro Quiroz con dos senadores del PPD, que ni siquiera representan al partido del PPD, que ni siquiera representan a la bancada completa del PPD”, dijo.

El parlamentario sostuvo que la oposición ya definió una postura común para recurrir al Tribunal Constitucional.

“Hubo una reunión, hay una declaración pública que señala que vamos a ir al Tribunal Constitucional, que vamos a actuar todos unidos y que vamos a presentar indicaciones unidas”, afirmó.

Consultado sobre si conocía previamente el acuerdo entre el Gobierno y los senadores PPD, respondió: “No, no tenía ni idea”.

Pese al episodio, Ibáñez descartó que exista una fractura generalizada en la oposición. “Yo lo que veo es que estamos todos trabajando unidos, excepto estos dos senadores que se descuadraron”, señaló.

Asimismo, detalló una agenda económica que el Frente Amplio busca instalar en la discusión.

Según explicó, el partido ha presentado cuatro propuestas enfocadas en pequeñas y medianas empresas: garantizar el pago a 30 días, reservar porcentajes de compras públicas para pymes, aumentar el tope de compras ágiles de 100 a 180 UTM y reducir la comisión de Transbank para ese sector.

También planteó mantener la tasa impositiva de las pymes en 12,5%.

“Esas cuatro propuestas las hemos presentado en el marco de la megarreforma, que nos parece que son muy importantes para fortalecer a la pequeña empresa, que es la que da más de la mitad del empleo en Chile”, afirmó.

El senador dijo tener “expectativa alta” de que esa agenda pueda avanzar, aunque advirtió que dependerá de si el ministro Quiroz recoge parte de esas medidas.

Proyección del Frente Amplio y avance de la derecha

Ibáñez también se refirió al futuro del Frente Amplio, en medio de las próximas elecciones internas del partido. El senador evitó adelantar apoyos y sostuvo que su trabajo actual está concentrado principalmente en la agenda legislativa.

Respecto a liderazgos del sector, mencionó que el FA tiene figuras bien evaluadas, pero descartó entrar en definiciones presidenciales anticipadas. “Pensar en las próximas elecciones presidenciales cuando quedan 3 años y medio no me motiva”, dijo.

En el plano internacional, el senador analizó el avance de la derecha en América Latina y apuntó al rol del presidente estadounidense Donald Trump en la región.

“La extrema derecha ha avanzado mucho en alianza con Trump abiertamente. Él ha interferido explícitamente en las elecciones. Cada pueblo debe elegir su mandatario”, afirmó.

Para Ibáñez, el progresismo debe responder con mejores propuestas, conexión con las preocupaciones cotidianas y alianzas más amplias. “Hay que construir transversalidad sobre la base de los derechos sociales”, sostuvo.