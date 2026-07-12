Trump asegura que el estrecho de Ormuz sigue abierto pese al anuncio de cierre de Irán

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el estrecho de Ormuz permanece abierto al tráfico comercial, contradiciendo el anuncio de Irán, que declaró el bloqueo de la vía marítima tras los últimos ataques estadounidenses.

En una entrevista con NBC News, el mandatario negó que el paso se encuentre cerrado luego de la ofensiva lanzada este sábado contra la República Islámica. “Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma”, declaró.

Washington inició la tercera ronda de ataques de la semana contra Teherán después de que Irán atacara un buque con bandera de Chipre en el estrecho. Según relató Trump, ambos países alcanzaron un acuerdo “perfecto” para EE.UU., pero “menos de una hora” después de finalizar las conversaciones, Irán lanzó un dron contra una embarcación. El presidente evitó ofrecer más detalles y prefirió rendir homenaje al senador republicano Lindsey Graham, fallecido este domingo.

“Irán no controla el estrecho”

El Comando Central estadounidense (Centcom) respaldó la versión presidencial y sostuvo que la vía está disponible “para todas las embarcaciones” que deseen transitar legalmente. “Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye“, publicó el mando militar en la red social X, donde agregó que sus fuerzas están “posicionadas y preparadas” para garantizar la libertad de navegación.

En contraste, antes de los bombardeos, Irán anunció el cierre del paso “hasta nuevo aviso”. La Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier interferencia extranjera para abrir una “ruta ilegal” en la región recibirá una respuesta contundente, según informó la radio estatal iraní IRIB.