Mundial 2026: Los cruces, figuras y claves de las semifinales de Argentina, Francia, España e Inglaterra

Vamos a extrañar este Mundial cuando termine la próxima semana.

La jornada del sábado dejó dos brillantes partidos de cuartos de final, en los que Inglaterra y Argentina consiguieron avanzar a la ronda de los cuatro mejores tras eliminar a Noruega y Suiza, respectivamente.

En el caso de Inglaterra, hubo un nombre que se robó todas las miradas: Jude Bellingham.

A estas alturas, ya resulta difícil precisar en qué posición juega el futbolista de 23 años, porque parece estar en todos los rincones de la cancha. El mediocampista marcó dos goles y lideró el triunfo de su selección ante la Noruega de Erling Haaland.

Argentina, en tanto, tuvo mucho que agradecerle a Julián Álvarez.

El delantero anotó un gol extraordinario durante el tiempo suplementario y clasificó al equipo a las semifinales, aunque también contó con cierta ayuda de una controvertida decisión del árbitro asistente de video (VAR).

Con estos resultados, el cuadro de semifinalistas quedó completo. Como no habrá partidos hasta el martes, es momento de conocer a las cuatro selecciones que siguen en carrera.

Lo principal: los semifinalistas

Aunque este ha sido un torneo marcado por las sorpresas, los triunfos de selecciones menos favoritas y algunos resultados inesperados, finalmente los cuatro equipos mejor ubicados en el ranking llegaron a las semifinales.

En muchos sentidos, se trata de los cuatro conjuntos que buena parte del público habría pronosticado antes del campeonato. Sin embargo, el camino hasta esta instancia ha estado lejos de ser sencillo.

Comencemos por Inglaterra.

Todo comenzó bien, con una victoria por 4-2 ante Croacia, pero desde entonces los Tres Leones han tenido dificultades para dar un salto definitivo en su rendimiento y han debido luchar hasta el límite para llegar a esta fase.

La clasificación se explica, en gran medida, por el rendimiento de dos jugadores. Harry Kane y Jude Bellingham han marcado seis goles cada uno en el campeonato, y probablemente Inglaterra habría quedado eliminada mucho antes sin estas dos figuras.

Aunque el equipo suele verse desarticulado y vulnerable en defensa, el talento de ambos atacantes ha logrado rescatarlo de situaciones complicadas.

Mientras Kane es un goleador de área, Bellingham aporta intensidad, carácter y una agresividad competitiva que ha convertido a Inglaterra en una selección muy difícil de eliminar durante este Mundial.

El país busca conquistar su primer título mundial desde 1966, por lo que existe una enorme presión sobre ambos jugadores para que continúen protagonizando acciones capaces de decidir los partidos.

La última vez que Inglaterra disputó una semifinal de la Copa del Mundo fue en 2018, cuando cayó ante Croacia.

Su próximo rival, Argentina, ha vivido un recorrido bastante similar.

El actual campeón también ha dependido de momentos de inspiración individual para superar las rondas eliminatorias y ha estado cerca de quedar fuera en más de una ocasión.

Naturalmente, el equipo ha recurrido a Lionel Messi para resolver sus momentos más difíciles, y el astro argentino ha respondido hasta ahora. Sin embargo, la clasificación ante Suiza tuvo como principal protagonista a su compañero Julián Álvarez.

Al igual que Inglaterra, Argentina no siempre ofrece un fútbol vistoso, pero sabe imponerse incluso cuando el desarrollo del encuentro no la favorece. En un torneo de estas características, eso puede ser lo único que realmente importa.

De todas maneras, cabe destacar que la selección argentina es el equipo que más goles ha anotado en la competencia, con 17 tantos.

También cuenta con la ventaja de la experiencia. Varios integrantes del actual plantel formaron parte del equipo que conquistó el título en 2022.

Todo indica que la semifinal del miércoles será especial. Se espera un partido cargado de intensidad.

En una edición anterior de este boletín ya abordamos la otra semifinal, pero vale la pena repasar brevemente lo que se puede esperar del encuentro del martes. Comencemos por Francia.

Considerada por muchos como la gran favorita del campeonato, la selección francesa apenas ha necesitado mostrar su máximo nivel durante este Mundial.

Mientras otros equipos han sufrido para llegar hasta esta instancia, Les Bleus han avanzado con relativa comodidad, impulsados por una línea ofensiva extraordinariamente talentosa.

Kylian Mbappé ha vuelto a tener una actuación sobresaliente. Su velocidad y capacidad para atacar directamente a las defensas rivales han demostrado, una vez más, ser especialmente efectivas en el fútbol internacional.

A su lado aparece el brillante Ousmane Dembélé, además de varios atacantes que convierten al conjunto francés en uno de los equipos más intimidantes del torneo.

El histórico entrenador Didier Deschamps dejará su cargo después de esta competencia. Por eso, Francia intentará repetir el éxito obtenido en 2018 y despedirlo con una nueva medalla de campeón del mundo.

La difícil misión de enfrentar a Francia recaerá en España.

También se esperaba que La Roja tuviera una buena actuación en Norteamérica. Aunque consiguió llegar hasta esta ronda, su rendimiento todavía no ha deslumbrado.

La joven estrella Lamine Yamal aún no ha logrado mostrar su mejor versión, lo que podría estar relacionado con la lesión que arrastraba antes del inicio del torneo.

Sin embargo, el mediocampo y la defensa española se han mostrado sólidos. El equipo ha recibido solo un gol durante todo el campeonato, aunque esa estadística podría quedar seriamente a prueba cuando enfrente a Francia.

Pese a que el conjunto francés aparece como ligero favorito, los antecedentes recientes favorecen a España.

La selección española derrotó a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024, torneo que posteriormente terminó ganando. También se impuso ante Les Bleus en la Liga de Naciones del año pasado.

El vencedor de esta semifinal probablemente llegará como favorito a la final del 19 de julio.

Solo queda esperar para conocer su identidad.

La frase del día

“Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable”.

Esas fueron las palabras del frustrado entrenador de Suiza, Murat Yakin, después del encuentro.

Sus declaraciones se produjeron tras una nueva y controvertida decisión arbitral, que probablemente alimentará una narrativa persistente, aunque sin fundamentos, según la cual Argentina estaría siendo favorecida por los jueces durante este Mundial.

En esta oportunidad, el delantero suizo Breel Embolo recibió una tarjeta roja como consecuencia del protocolo de “identidad equivocada” utilizado durante el torneo.

Embolo ya había sido amonestado durante el primer tiempo. En la segunda mitad, pareció recibir una falta del argentino Leandro Paredes, quien inicialmente fue sancionado con tarjeta amarilla.

Sin embargo, el VAR intervino rápidamente. Las repeticiones mostraron que Embolo se había lanzado delante de su rival para provocar el contacto.

El nuevo protocolo permitió que el VAR informara al árbitro que había amonestado por error a Paredes. El juez revirtió la decisión y sancionó a Embolo por simular una infracción, en una determinación que puede considerarse excesivamente rigurosa.

Como se trataba de su segunda tarjeta amarilla, el delantero suizo fue expulsado, lo que facilitó el camino del vigente campeón hacia las semifinales.

Muere a los 25 años Jayden Adams, mundialista de Sudáfrica

Durante la jornada del sábado también se confirmó una noticia profundamente triste: la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams.

El jugador de 25 años había participado en los tres partidos de Sudáfrica durante la fase de grupos del Mundial, pero murió apenas unas semanas después.

El periodista de CNN Don Riddell entrega más detalles en el video que acompaña esta publicación.

El Mundial en cifras: 46 millones

El partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica, disputado el lunes, se convirtió en el encuentro de fútbol más visto en la historia de la televisión estadounidense, según informó la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Un total combinado de 46 millones de espectadores siguió la dura derrota por 4-1 del equipo coorganizador ante la selección belga.

Las cifras preliminares indican que FOX registró un promedio de 33,1 millones de espectadores durante el encuentro, con un máximo de 41 millones.

La cadena en español Telemundo, en tanto, alcanzó una audiencia total de 12,9 millones de personas.

Antes del inicio del torneo existía la expectativa de que esta Copa del Mundo impulsara definitivamente la popularidad del fútbol en Estados Unidos. Hasta ahora, las estadísticas muestran que el interés se encuentra en niveles históricos.

El pitazo final: la discusión por el análisis de Thomas Tuchel

Después de que Inglaterra superara con dificultades a Noruega y avanzara a las semifinales, el entrenador Thomas Tuchel no quedó conforme con la manera en que su equipo consiguió la clasificación.

A decir verdad, y esto lo escribe un hincha inglés, el diagnóstico de Tuchel fue bastante acertado durante una intensa entrevista realizada sobre el terreno de juego.

El técnico de 52 años señaló que estaba satisfecho con la ética de trabajo y la fortaleza mental de sus jugadores, pero lamentó la falta de calidad del equipo con el balón.

“Hicimos que el partido fuera muy, muy difícil para nosotros”, afirmó.

“Estuvimos imprecisos, cometimos muchos errores técnicos, no jugamos con suficiente rapidez ni logramos repetir nuestras acciones. Hoy tuvimos suerte”.

En una época en la que las figuras acostumbradas a enfrentar a los medios suelen entregar respuestas poco reveladoras a preguntas igualmente rutinarias, la reacción de Jude Bellingham resultó especialmente refrescante.

Después de marcar los dos goles que le dieron la victoria a Inglaterra, el mediocampista ofensivo respondió a las declaraciones de su propio entrenador con la seguridad que caracteriza a los líderes dentro de un plantel.

“Quizás no sabe lo que significa jugar en ese tipo de condiciones”, declaró Bellingham ante los periodistas cuando le informaron sobre las críticas de Tuchel.

“Hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos mantenerlo de cara a las semifinales”, agregó.

A primera vista, una respuesta de este tipo podría interpretarse como una señal de tensión dentro del equipo. Incluso podría argumentarse que Bellingham cruzó un límite al cuestionar públicamente a su entrenador.

Sin embargo, también es posible verlo de la manera contraria.

Ambos hablaron con sinceridad y no tuvieron temor de expresar sus diferencias. Tal vez sea el optimismo propio de un hincha, pero ese intercambio puede considerarse una señal prometedora.

Si ambos muestran ese nivel de convicción en sus discusiones internas, solo queda imaginar lo difícil que puede ser enfrentarlos dentro de la cancha.

El ego, cuando se orienta en la dirección correcta, puede ser un elemento decisivo para ganar en el fútbol.

Inglaterra no contaba desde hace mucho tiempo con personalidades como las de Tuchel y Bellingham.

Esa combinación podría terminar marcando la diferencia.