“Enluta a todo el país”: Kast lamenta muerte de seis personas tras atropello en feria de Viña del Mar

El presidente José Antonio Kast se refirió este domingo a la tragedia ocurrida en la feria Caupolicán de Viña del Mar, donde seis personas murieron luego de que un vehículo ingresara al recinto y atropellara a quienes se encontraban en el lugar.

A través de una publicación en X, el mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y entregó su apoyo a las personas que resultaron heridas.

“La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos”, señaló Kast.

El jefe de Estado también aseguró que las instituciones públicas se encuentran trabajando para responder a la emergencia y avanzar en la investigación del caso.

La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos. Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 12, 2026

“Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”, agregó.

¿Qué se sabe de la tragedia?

El atropello ocurrió durante la mañana de este domingo en la feria Caupolicán, ubicada en el sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un vehículo tipo SUV perdió el control, se volcó e ingresó al sector donde estaban instalados los puestos de la feria, atropellando a comerciantes y personas que se encontraban comprando.

El hecho se registró cerca de las 7:45 horas y dejó seis personas fallecidas, correspondientes a tres hombres y tres mujeres adultas.

Además, siete personas resultaron lesionadas: cinco adultos y dos lactantes de ocho meses.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Dr. Gustavo Fricke y, de acuerdo con información entregada por Carabineros, se encontraban fuera de riesgo vital.

Equipos de Carabineros, Bomberos, SAMU y personal municipal concurrieron al lugar para atender a los afectados, resguardar el sitio del suceso y desarrollar las primeras diligencias.

El conductor del automóvil fue detenido por Carabineros mientras se investigan las causas del hecho.

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Conductor pertenece a la Armada de Chile

La Armada de Chile, por su parte, confirmó que la persona involucrada es un integrante de la institución que se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular al momento del episodio.

La institución señaló que el funcionario naval “se vio involucrado en un grave accidente de tránsito” y sostuvo que los antecedentes preliminares están siendo investigados para determinar cómo ocurrió el siniestro.

En su comunicado, la Armada lamentó “profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

También manifestó su disposición a colaborar con el Ministerio Público y las policías para esclarecer las circunstancias del accidente.