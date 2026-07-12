Dos muertos y varios heridos durante los festejos por la clasificación de Argentina en el Mundial 2026

(EFE) – Al menos dos personas murieron en Argentina entre la noche del sábado y la madrugada del domingo durante las celebraciones por la victoria por 3-1 de la selección de Lionel Messi sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. Los servicios de emergencia también atendieron a varios heridos.

En Buenos Aires, un hombre de 51 años murió de un infarto mientras se disputaba el partido. El servicio público de emergencias del Gobierno local trasladó a hospitales a otras seis personas, todas ya fuera de peligro.

Un asesinato en Córdoba y disturbios en el Obelisco

En la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, un joven de 20 años recibió tres disparos por la espalda durante los festejos posteriores al encuentro, en un hecho que desató el pánico entre los cientos de asistentes que celebraban en la vía pública, según reportó el medio local Cadena 3.

La fiscalía a cargo de la investigación indicó que el atacante escapó entre la multitud y que no hubo otros heridos, por lo que la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas. La víctima recuperó recientemente su libertad condicional mientras cumplía una condena por robo calificado.

En el centro de Buenos Aires, la Policía de la Ciudad dispersó a decenas de personas congregadas cerca del Obelisco mediante el despliegue de efectivos de infantería, que dispararon balas de goma en plena avenida 9 de Julio.

El próximo rival de Argentina en semifinales será Inglaterra, un duelo cargado de simbolismo histórico por la rivalidad derivada del conflicto de 1982 por las islas Malvinas y el recordado partido del Mundial de México 1986, cuando la Albiceleste venció 2-1 con dos goles de Diego Maradona.