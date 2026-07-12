Tragedia en Viña del Mar: Seis personas mueren tras atropello masivo en feria

Seis personas fallecieron y otras tres resultaron lesionadas durante la mañana de este domingo, luego de que un vehículo ingresara a la feria Caupolicán de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.
El hecho ocurrió en avenida Alessandri, en el sector de Gómez Carreño, donde funciona la feria.
De acuerdo con información preliminar, un automóvil tipo SUV que circulaba en sentido contrario terminó entrando al recinto y atropelló a personas que se encontraban comprando en el lugar.
El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó a Meganoticias que el vehículo se volcó e ingresó a la feria. La autoridad informó que, hasta ahora, el balance es de seis personas fallecidas y tres lesionadas.
Según los primeros antecedentes, las víctimas fatales serían tres hombres y tres mujeres, todos adultos. Hasta el momento no se han informado públicamente sus identidades.
Tras el accidente, equipos de Carabineros, Bomberos y personal de emergencia concurrieron al sector para atender a las personas heridas, resguardar el sitio del suceso y realizar las primeras diligencias.
Carabineros detuvo al conductor del vehículo, mientras se investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente. Por ahora, no existe una versión oficial definitiva sobre las causas del siniestro.
El tránsito en el sector se mantiene afectado debido al trabajo de los equipos de emergencia y al procedimiento policial.
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