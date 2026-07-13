Fallece Sam Neill, protagonista de Jurassic Park a los 78 años

El actor neozelandés Sam Neill murió este lunes a los 78 años, según confirmó su familia a través de un comunicado. El protagonista de Jurassic Park falleció en Sídney, Australia, tras una larga trayectoria en el cine y la televisión que lo convirtió en uno de los intérpretes más reconocidos de las últimas décadas.

Neill alcanzó fama mundial con su papel del paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, aunque también destacó en películas como La caza del Octubre Rojo, El piano y Event Horizon. Su carrera se extendió por más de cinco décadas, participando en decenas de producciones.

En 2023 reveló que padecía un agresivo cáncer a la sangre, enfermedad que logró controlar gracias a un tratamiento experimental. Su fallecimiento genera una ola de reacciones en la industria del cine, como uno de los grandes actores de su generación.