Drástico cambio en la temperaturas: Pronostican máximas cercanas a los 30°C en la zona central

Luego de un fin de semana marcado por bajas temperaturas, con mínimas apenas superiores a los 3°C y máximas que no superaron los 13°C en Santiago, se anticipa un drástico cambio en las condiciones meteorológicas para la última semana de mayo.
De acuerdo a lo informado por Meteored, entre el 25 de mayo al 1 de junio persistirá un patrón seco sobre el centro del país, mantieniéndose la ausencia de precipitaciones, pero dando paso a un importante aumento de las temperaturas en los sectores interiores, debido al fortalecimiento de una dorsal en altura.
Para este lunes 25 de mayo, Santiago tendrá cielo despejado y 26°C de máxima. Sin embargo, las temperaturas comenzarían a moderarse con el paso de los días, alcanzando los 21°C hacia el jueves.
En tanto, para la ciudad de Los Andes se pronostican máximas de hasta 29°C este martes 26 de mayo, mientras que Rancagua alcanzaría los 25°C durante la misma jornada.
Finalmente, en la costa central, Valparaíso registrará una máxima de 21°C este lunes, cifra que descenderá hasta los 14°C el miércoles debido a la presencia de niebla matinal.
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