“Logramos un triunfo importante, le quebramos la mano al Gobierno”: Senador Celis (PPD) celebra rebaja de la invariabilidad tributaria

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Celis, aseguró que el acuerdo entre la colectividad y el Gobierno significó un éxito importante para la tienda.

“Logramos un triunfo importante sobre el Gobierno; le quebramos la mano al Gobierno. Los senadores del PPD nunca tuvimos la idea de que se iba a reducir la invariabilidad tributaria”, sostuvo en conversación con Hoy es Noticia.

#HoyEsNoticiaCNN | Ricardo Celis, senador PPD, por acuerdo con el gobierno: “Logramos un triunfo importante sobre el gobierno. Los senadores del PPD le quebramos la mano al gobierno. Nunca pensaron en reducir la invariabilidad tributaria”@matiburgos

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El legislador explicó que lo que se modificó de la iniciativa fue la barrera de entrada, que ahora es de “US$50 millones a US$100 millones, pero a 10 años. Esto pudo haber sido de cuatro o cinco gobiernos, pero se reduce a dos periodos y con una barrera de entrada distinta, que se hace en forma escalonada con un sistema compartido entre lo que tiene que ver con el monto de inversión y los años que corresponden; entonces, 15 años hasta US$ 350 millones y de más de US$ 350 hasta 20 años de invariabilidad”.

Asimismo, reveló que la administración del Presidente José Antonio Kast aceptó un 90% de la propuesta y enfatizó que esta negociación es exclusiva de la bancada de senadores del PPD. Además, aseguró que el Ejecutivo no ofreció nada a cambio por el acuerdo.

“Era importante para nosotros y no nos entregó nada, ni nadie nos pagó, ni nos pasó dinero, ni hubo maletines, ni todas esas cosas ofensivas que se han dicho, que son de juicio algo miserable, como dije en la mañana, de algunas personas. (…) Solo fuimos a pedir que se redujeran los daños que se hicieron, que este tema de la invariabilidad tributaria fuera consistente, que sirviera a Chile y al crecimiento”.

Celis descarta quiebre en las filas del PPD

Al ser consultado por una eventual división al interior de las filas del partido, luego de que una vez conocido el acuerdo surgieran diversos comentarios y reacciones de parte de distintas figuras del PPD, Celis descartó que esto haya producido un quiebre.

“No lo quiebra porque nosotros, cuando hicimos esto, estas indicaciones, fuimos solo sobre indicaciones en un punto de la reforma”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que el diputado y timonel del PPD, Raúl Soto, “fue informado antes de que nosotros hiciéramos esto y él sabía que nosotros teníamos conversaciones previas, así como en la Cámara de Diputados (los parlamentarios de la colectividad) tuvieron conversaciones e hicieron propuestas”.

Reveló que, en su momento, los senadores del partido tampoco tenían conocimiento respecto a la negociación que los diputados de la colectividad mantuvieron con el Gobierno.

#HoyEsNoticiaCNN | Ricardo Celis, senador PPD, por acuerdo con el gobierno: “Los senadores tampoco conocimos la negociación que hizo la Cámara de Diputados. Ha sido una lógica del PPD. Uno tiene que aprender sobre los errores”@matiburgos

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No obstante, reconoció que la negociación “no fue prolija, pudo haber sido mejor, perfectamente compartida” antes de que se concretara en su totalidad.