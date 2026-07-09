Megarreforma: José Montalva (PPD) acusa que la bancada de diputados no fue consultada por el acuerdo entre senadores y Gobierno

El diputado José Montalva, del Partido Por la Democracia (PPD), aseguró que su partido no comparte el acuerdo por parte de un grupo de senadores con el Gobierno.

El parlamentario sostuvo que el acuerdo que fue liderado por el senador Ricardo Celis no fue consultado ante la bancada de su colectividad. “No hubo un acuerdo del PPD, no hubo un acuerdo tampoco de la bancada de diputados. Yo soy parte de la Comisión de Constitución y me enteré por la prensa”, aclaró en Radio Biobío.

Caminos diferentes en el PPD

Aunque calificó el acuerdo como “una mala decisión política”, el diputado Montalva argumentó que es correcto respetar que un legislador tome una posición diferente a la de su partido.

“Estoy en una vereda contraria respecto a ese acuerdo político, pero no por eso voy a decir que el senador Celis se haya beneficiado personalmente“, señaló.

“No creo que el ministro Quiroz tenga intenciones de dialogar”

Asimismo, criticó que este proyecto entregue a las grandes empresas garantías económicas a largo plazo y sostuvo que aquello no demostraría que fomente la inversión ni el desarrollo económico. En ese contexto, afirmó que el resto de la oposición decidió recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para cuestionar ciertos puntos de la iniciativa.

Por otro lado, respecto del rol del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, aseveró que “no creo que el ministro tenga intenciones de dialogar ni de llegar a acuerdos. Pareciera que tiene un mandato del gran empresariado y no de la ciudadanía”, afirmó.

Según Montalva, el Ejecutivo no ha logrado demostrar que la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23% impulse el crecimiento económico. En cambio, advirtió que esta medida podría generar una disminución en la recaudación fiscal.