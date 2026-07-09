Oposición anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional por la megarreforma: “Nos asiste la convicción”

Este jueves, los partidos de oposición anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) en el marco de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado.

La decisión se tomó luego de una reunión en la que participaron los presidentes de los partidos Socialista (PS), Por la Democracia (PPD), Liberal (PL), Demócrata Cristiano (DC), Frente Amplio (FA) y Comunista (PC).

En paralelo, los senadores del Partido por la Democracia (PPD) alcanzaron, durante la jornada del miércoles, un acuerdo con el Gobierno de José Antonio Kast respecto de la norma de invariabilidad tributaria incluida en la megarreforma.

Los argumentos de la oposición

A través de una declaración pública, las colectividades entizaron que “nos asiste la convicción, después de haber escuchado la opinión experta de los abogados presentes hoy en la reunión, de que artículos de este proyecto, tributarios y medioambientales, deben ser revisados por dicho organismo”, afirmaron.

Las diversas tiendas políticas aseguraron que seguirán “trabajando en forma unitaria, responsablemente, tal como lo hicimos con las propuestas presentadas al Gobierno para mejorar el proyecto de Reconstrucción, con espíritu democrático, valorando el diálogo y respetando la diversidad de nuestros partidos y trabajando siempre pensando en la protección de los derechos de los chilenos y chilenas”.

Además, presentaron al abogado que estará a cargo de la coordinación jurídica; “Tanto diputados como senadores presentarán requerimientos, al término de la tramitación en el Senado. La coordinación jurídica queda a cargo del abogado constitucionalista Tomás Jordán“.