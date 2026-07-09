La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la modificación de la Ley Indígena, proyecto impulsado por la diputada Gloria Naveillán.

A pesar de que la comisión está compuesta por 13 parlamentarios, en la votación participaron solo 10 con un resultado de 8 a 2; de esa forma se aprobó la modificación de la normativa, puntualmente la medida que se refiere a la autopercepción como integrante de una comunidad indígena.

Naveillán, presidenta de la comisión, añadió que “hay comunidades en el norte de Chile que están viéndose muy afectadas por personas que forman comunidades, valga la redundancia, diciendo que se autoperciben como del pueblo colla cuando en realidad nunca lo han sido”.

La parlamentaria enfatizó que hay personas que no tienen ningún vínculo con un pueblo originario y obtienen beneficios.

Además, el diputado Hotuiti Teao advirtió que existen grupos folclóricos que “están representando a la cultura rapanui, e incluso a Chile, en festivales internacionales diciendo que son parte del pueblo originario. Aunque queremos que muestren nuestra cultura, no nos pueden representar; incluso las coreografías no tienen nada que ver con las canciones”.

Por otro lado, el parlametario Roberto Calderón indicó que él “hubiese sugerido modificar una frase del artículo que dice ‘los que mantengan rasgos culturales’, y en su lugar ‘los que acrediten mantener rasgos culturales‘. Lo que sería completamente en armonía con el texto de la ley.”