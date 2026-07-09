“La oposición nunca ha tenido una unidad tan férrea”: Senador Celis tras acuerdo del PPD con el Gobierno

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Celis, abordó la disputa que se abrió en los partidos de la oposición luego de que la colectividad anunciara un acuerdo con el Gobierno para destrabar la megarreforma tras bajar la invariabilidad tributaria de 25 a 10 años.

En conversación con Hoy es Noticia de CNN Chile, el parlamentario aseguró que los partidos que conforman la oposición no tienen una unidad sólida frente a la administración del presidente José Antonio Kast: “La verdad es que la oposición nunca ha tenido una unidad tan férrea como uno sospecha”.

#HoyEsNoticiaCNN | Ricardo Celis, senador PPD, por acuerdo con el gobierno: “La oposición nunca ha tenido una unidad tan férrea como uno sospecha. Sería poco honesto decir que aquí no pasó nada”@matiburgos

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En esa línea, afirmó que esto sí podría generar división en el sector: “Sería poco honesto decir ‘aquí no pasó nada’, porque sí mete una basa finalmente de división y eso pudiera uno considerarlo un éxito del Gobierno“.

Añadió que esto también significa un éxito para la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), al invitar al partido a dialogar con el Ejecutivo respecto a la iniciativa.

La votación del PPD en la megarreforma

El parlamentario explicó que los senadores de la colectividad que estuvieron implicados en el acuerdo pactaron votar a favor de la nueva propuesta en materia de invariabilidad tributaria, mas no del proyecto completo de la megarreforma.

“En lo esencial, estamos en contra de la megarreforma, creemos que es una mala reforma, que no ayuda a Chile, que no es de unidad nacional, y nosotros nos abocamos a esto (el acuerdo por invariabilidad tributaria) porque nos parece que es particularmente negativo para el país y generamos una condición que puede generar una recaudación importante con reglas claras”, aclaró.