Metro de Santiago cierra tres estaciones de Línea 2 por persona en la vía

El Metro de Santiago informó el cierre de las estaciones Toesca, Parque O’Higgins y Rondizzoni de la Línea 2, debido a la presencia de una persona en la vía.

A través de sus redes sociales, la empresa aclaró que el servicio de la Línea 2 solo está disponible en los tramos de Vespucio Norte a Los Héroes, y de Franklin a Hospital El Pino.

Asimismo, informaron que se desplegaron buses Red de apoyo para las estaciones cerradas entre la Intermodal Franklin y la Alameda.

Igualmente, se reforzaron los recorridos de los servicios Red 201, 201e, 271 y 301.