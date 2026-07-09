Metro de Santiago cierra tres estaciones de Línea 2 por persona en la vía

El Metro de Santiago informó el cierre de las estaciones Toesca, Parque O’Higgins y Rondizzoni de la Línea 2, debido a la presencia de una persona en la vía.
A través de sus redes sociales, la empresa aclaró que el servicio de la Línea 2 solo está disponible en los tramos de Vespucio Norte a Los Héroes, y de Franklin a Hospital El Pino.
Asimismo, informaron que se desplegaron buses Red de apoyo para las estaciones cerradas entre la Intermodal Franklin y la Alameda.
Igualmente, se reforzaron los recorridos de los servicios Red 201, 201e, 271 y 301.
18.15 hrs. Servicio de #L2 se encuentra disponible solo entre Vespucio Norte – Los Héroes y entre Franklin- Hospital El Pino por persona en la vía.
Seguiremos actualizando la información del servicio.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 9, 2026
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