PPD logra acuerdo con el Gobierno para bajar la invariabilidad tributaria a 10 años: El partido no recurrirá al TC

Después de extensas negociaciones, el Partido por la Democracia (PPD) logró este miércoles llegar a un acuerdo con el Gobierno para rebajar la invariabilidad tributaria a 10 años.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó el “humo blanco” en el Congreso Nacional y el acuerdo que se logró en materia de las propuestas del sector para una de las iniciativas más criticadas del Ejecutivo. Esto tras la reunión que sostuvo con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el jefe de la bancada de senadores del PPD, Ricardo Celis.

En concreto, el secretario de Estado explicó que el punto central del acuerdo pone fin a los 25 años fijos que proponían: “La invariabilidad tributaria no va a ser de 25 años, sino de 10”.

Detalló que “las modificaciones son básicamente que las invariabilidades se van estableciendo a mayores años según la magnitud de inversión“.

Es decir, que los proyectos con una inversión de US$ 50 millones tendrán una invariabilidad de 10 años, los que sean de US$ 150 millones serán de 15 años y los de más de US$ 500 millones tendrán un máximo de 25 años.

A esto se le suma el segundo punto, que es “una prima en términos de 1,5 puntos más de tasa corporativa a quienes acojan a esa inversión, a ese seguro de invariabilidad”.

“Después hay una serie de otras normas que hacen que este proceso, cuando se suscribe el contrato ley, se tengan más antecedentes respecto del comportamiento, del origen de los fondos, de las inversiones y nos dejan absolutamente tranquilos . Y lo más importante es que hoy Chile da certezas, busca competitividad y mira hacia adelante, hacia un futuro mejor”, añadió.

Con esto, la administración del presidente José Antonio Kast suma cuatro nuevos votos para destrabar la megarreforma. Asimismo, tras el acuerdo, el PPD descartó llevar el proyecto ante el Tribunal Constitucional.

En tanto, desde la oposición, el senador del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, criticó duramente el consenso entre el Gobierno y el PPD: “La invariabilidad del dictador Pinochet tenía mejores condiciones. Es una propuesta decadente“.