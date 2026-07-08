Senador Castro (PS) por cruce entre Vodanovic y Cicardini: “Son lamentables y dolorosas las cosas que se dijeron en la prensa, fueron impropias”

El senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, abordó el tenso episodio entre la senadora Daniela Cicardini y la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, en medio de las negociaciones con el Gobierno para la próxima votación de la megarreforma.

En conversación con Hoy es Noticia, el parlamentario sostuvo que “son lamentables y dolorosas las cosas que se dijeron en la prensa, que creo que fueron impropias. Nadie puede pelear contra un fantasma, contra una idea que no existe, con un hecho que no se concretó”.

#HoyEsNoticiaCNN | Juan Luis Castro, senador PS, por tensión en el partido por declaración de Cicardini: “Es lamentable y dolorosa las cosas que se dijeron en la prensa, que creo que fueron impropias. Nadie puede pelear contra un fantasma, contra una idea que no existe, con un… pic.twitter.com/26rV9lwgwW — CNN Chile (@CNNChile) July 8, 2026

No obstante, le bajó el perfil al hecho al señalar que “como en todos los grupos humanos, se producen a veces desencuentros o malentendidos. Aquí ha ocurrido eso”.

Asimismo, indicó que dentro de las filas del partido se conversó del tema y se han “aclarado y despejado temores, dudas que pudieran haber habido, porque lo concreto es que el Partido Socialista ya votó en rechazo hace dos semanas la idea de legislar” la megarreforma.

Además, negó que se esté cuestionando el liderazgo de Vodanovic: “Diría que ha habido desencuentros, palabras muy desafortunadas contra ella que creo que son impropias; no las respaldo en ningún caso“.

#HoyEsNoticiaCNN | Juan Luis Castro, senador PS, por tensión en el partido por megarreforma: “No está cuestionado el liderazgo de la presidenta del partido. Ha habido desencuentros, palabras muy desafortunadas contra ella, que son impropios, pero como jefe de comité he llamado a… pic.twitter.com/bRPWBR1oSe — CNN Chile (@CNNChile) July 8, 2026

La votación del PS en la megarreforma

El cruce entre Vodanovic y Cicardini se produjo a raíz de las conversaciones que tiene la colectividad con la administración del presidente José Antonio Kast por la votación del Plan de Reconstrucción Nacional que fue despachado por la Comisión de Medio Ambiente durante la semana.

Respecto a ello, el senador afirmó que hay espacio para dialogar la iniciativa: “Vamos a generar todos los esfuerzos para conversar, pero otra cosa es llegar a acuerdos que sean razonables (…) Aquí lo que importa es que la oposición se articule de mejor manera y en ningún caso el Partido Socialista tiene una postura atrincherada, taimada o de no hablar con nadie, porque eso sería absurdo“.

#HoyEsNoticiaCNN | Juan Luis Castro, senador PS, por megarreforma: “En ningún caso el PS puede tener una postura atrincherada, taimada, de no hablar con nadie, porque eso sería absurdo, porque estamos en el parlamento, y el parlamento está hecho para dialogar y conversar”… pic.twitter.com/pVhczbRtel — CNN Chile (@CNNChile) July 8, 2026

En esa línea, no descartó que el bloque pueda votar a favor de ciertos artículos: “Si llega una buena propuesta en ley de donaciones, herencia, si hay una solución para el tema del Sence, que esa franquicia también viene cuestionada, obviamente, si nos parece correcta, ¿por qué no?”.

Sin embargo, reiteró sus críticas a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo: “La médula de la reforma no nos parece (…) el proyecto tiene una concepción equivocada y dañina, que es que, mientras en el país falta dinero fiscal, va a bajar más la recaudación fiscal, bajando el impuesto a los más ricos”.

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