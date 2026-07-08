Gobierno presenta proyecto para eliminar la burocracia en la construcción de cuarteles de Bomberos

El Gobierno anunció, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), que está comprometido a fortalecer las medidas para respaldar el trabajo de los bomberos.

Una de las propuestas consiste en presentar un proyecto de ley que tiene como objetivo cambiar la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para que no se necesite el permiso de edificación para construir cuarteles, lo cual permitiría acelerar su instalación.

Las autoridades de los Cuerpos de Bomberos de las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins y Metropolitana se reunieron con el titular del Minvu, Iván Poduje.

“Somos un país donde la principal amenaza que tenemos hoy día son los incendios forestales y tenemos burocracia para construir cuarteles. Entonces vamos a dejar un proyecto de ley de urgencia inmediata que pueda modificar artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y permitan prescindir de los permisos de edificación en los cuarteles, tal como ocurre con Carabineros”, dijo el ministro.

Roberto Valenzuela, presidente de los bomberos de la Región Metropolitana, valoró el compromiso del ministro, mencionando que “permitirá eliminar barreras burocráticas que por años han retrasado la construcción de cuarteles, agilizará procesos que fortalecerán la infraestructura bomberil y mejorará la capacidad de respuesta ante emergencias a lo largo del país. Esperamos que esta iniciativa avance con fluidez y reiteramos la disposición a colaborar técnicamente en la implementación”.

¿De qué se trata el proyecto?

El proyecto busca que la Ley General de Urbanismo y Construcciones se pueda modificar de tal forma que se logre eximir a Bomberos del trámite de permiso de edificación para la instalación de cuarteles. Para ello se busca certificar distintos diseños tipo en la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del MINVU, con tal de que estos cumplan con todas las exigencias técnicas y urbanas vigentes.

Además, el MINVU incluye dos medidas de apoyo adicionales para la institución: