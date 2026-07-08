¿Por qué la gasolina no baja al mismo ritmo que el petróleo? Experta explica las razones

A pesar de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que los precios de los combustibles bajarían este jueves, la percepción es que estos precios suben rápido, pero bajan más lento.

En entrevista con CNN Radio, la académica de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Michèle Labbé, sostuvo que “lo que todos pueden haber observado, ya en el mercado, es que el precio del petróleo ya alcanzó el nivel previo, el que tenía el 27 de febrero de este año, justo el día previo a que empezara la guerra”.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán comenzó el 28 de febrero, cuando el país norteamericano lanzó una serie de bombardeos aéreos sorpresa contra múltiples ciudades iraníes como parte de una operación militar llamada Epic Fury.

Ese mismo día, Irán cerraba el estrecho de Ormuz, importante paso por el que transita aproximadamente el 20% de la energía global, como respuesta ante los ataques de EE. UU.

“Lo que sucedió, al mismo tiempo, es que no se pudo refinar todo el petróleo y, por lo tanto, se empezaron a gastar reservas de gasolina en el mundo. Lo que está pasando hoy día es que empezó a volver el petróleo, pero no se logra de un momento a otro volver a refinar todo lo que estaba guardado en inventarios”, añade la economista.

Actualmente, se está surtiendo esta demanda e, incluso, se están reconstruyendo inventarios de gasolina, por lo que la solicitud por refinación está muy alta, al igual que aumentaron los precios de esta.

Labbé agregó que “mientras el petróleo ya volvió a su nivel original, el precio de la gasolina se va a demorar. Se demora entre seis y nueve meses en general en reconstituir todas las existencias para tener los niveles originales”.

De igual forma, aún existen daños de infraestructura crítica, lo cual deja como interrogante cuánto se iba a tardar el proceso de recuperación del sistema de petróleo o de hidrocarburos, sobre todo considerando que los ataques aún continúan.

La académica de la Universidad San Sebastián dijo que “los daños a infraestructura fueron bastante menores. Hubo en algunos países de la zona, pero en general, estuvieron en Irán y este no era parte del sistema de exportaciones de hidrocarburos”.

Respecto a si volverán a los precios que se encontraban antes del inicio de la guerra, la economista asegura que “va a depender mucho del tipo de cambio. Hoy día el tipo de cambio también ha estado muy volátil. Bajó de los 900 pesos; hoy día vuelve a estar arriba de los 920 pesos y ese es un factor sumamente importante; es casi uno a uno con el precio de la gasolina”.

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