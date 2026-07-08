Beca TIC 2026: Revisa con tu RUT si recibirás un notebook gratis del Gobierno

El lunes, la Junaeb dio inicio a la entrega de la Beca TIC 2026, habilitándose una plataforma para verificar quiénes fueron beneficiados por este aporte.

La beca consiste en la entrega, sin necesidad de postular, de notebooks que cuentan con un procesador N150 de última generación, disco sólido de 129 GB, pantalla Full HD y 12 meses de conexión a Internet.

Además, incluye un sistema de rastreo por robo, enlaces a herramientas de inteligencia artificial y más de 65 programas para aprender inglés, ciencias, matemáticas e historia.

¿Quiénes recibirán la beca?

Los computadores serán entregados a todos los estudiantes de séptimo año básico de colegios públicos y de forma focalizada a quienes pertenezcan a establecimientos particular subvencionados, con prioridad a aquellos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), quienes están al cuidado de una organización del Estado y los más vulnerables.

Incluso, para quienes estén cursando Tercer Nivel Básico de Educación para Jóvenes y Adultos (EJA), con el objetivo de apoyar su recorrido educativo y promover la inclusión en entornos digitales para este grupo.

Los estudiantes deben estar en estos cursos a abril de 2026 y no haber recibido este beneficio antes.

Los equipos van a ser entregados por las direcciones regionales de Junaeb, las cuales se coordinarán con los establecimientos para anunciar la fecha de entrega para el retiro por parte de los apoderados o tutores legales.

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