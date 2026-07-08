Gobierno responde a criticas de exministra Vallejo: “Otra parte importante de gobernar es entregar el gobierno como corresponde”

A través de redes sociales, el subsecretario General de Gobierno, José Francisco Lagos, respondió a las críticas de la exvocera Camila Vallejo en contra de la administración del presidente José Antonio Kast.
Fue durante este miércoles cuando Vallejo arremetió contra la administración del mandatario en un punto de prensa, en el marco de una actividad en el Servicio Electoral de Chile (Servel).
“El Gobierno tiene que saber que su tarea es gobernar, más que basar todo en echarle la culpa al gobierno anterior”, sostuvo la exautoridad.
Al respecto, Lagos replicó a través de X que “una parte importante de gobernar es transparentarle a la ciudadanía cómo recibimos el gobierno. Otra parte importante de gobernar es entregar el gobierno como corresponde, pero eso ya es otra discusión”.
La militante del Partido Comunista (PC) también cuestionó la reforma impulsada por el Ejecutivo para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) de los establecimientos de educación.
“Hay un empecinamiento del Gobierno por destruir todo avance que hemos construido como país, que ha apostado a mayor igualdad e inclusión, más que por tener una propuesta propia en esas materias”, arremetió.
Una parte importante de gobernar es transparentarle a la ciudadanía cómo recibimos el gobierno.
Otra parte importante de gobernar es entregar el gobierno como corresponde, pero eso ya es otra discusión. https://t.co/knmW8HQcHi
— José Francisco Lagos (@Josefcolagos) July 8, 2026
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