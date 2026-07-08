Presidente Trump asegura que es el “número uno en TikTok” aunque no aparece en el top 50 de usuarios

(EFE) – Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a asegurar que es el “número uno en TikTok”, días después de afirmar erróneamente que sobrepasaba a Taylor Swift en seguidores en la plataforma y a pesar de que su cuenta no figura hoy entre las 50 con mayor alcance en la aplicación.

“Soy el número uno en TikTok, y lo único que hago es hablar sobre el comunismo“, dijo Trump en Ankara, al comienzo de una rueda de prensa donde se refirió a su participación en la cumbre de líderes de la OTAN.

Trump volvió a citar un supuesto informe “publicado hace poco” con cifras “absurdas“, dijo.

“Nunca había oído cifras así, pero soy el número uno, y todos esos artistas están en el puesto 27 o 29, es una locura”, agregó el mandatario.

“Ni yo mismo lo entiendo, pero mis palabras están llegando a la gente sobre lo grande que es nuestro país y lo malo que es el comunismo“, repitió en referencia a sus advertencias contra los candidatos socialistas democráticos que han ganado en las primarias de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Este lunes, durante una intervención en la Casa Blanca, Trump reiteró que se “había anunciado hacía dos días” que era “la persona número uno con gran diferencia” en la plataforma e incluso llegó a compararse con Taylor Swift, que “estaba en el puesto 11”, sin especificar si hacía referencia al número de seguidores o a la viralidad nacional o internacional.

El presidente estadounidense cuenta con unos 16,7 millones de seguidores en TikTok.

Swift, una de las artistas más influyentes del mundo y a la que el republicano ha criticado en más de una ocasión, lo sobrepasa en más del doble, con 33,5 millones.

Según la herramienta de rastreo Social Blade, encabezan hoy esa lista el creador de contenido Khaby Lame (162,3 millones), la bailarina y modelo Charlie D’Amelio (159,2 millones), el youtuber Mr Beast (129 millones), la cuenta institucional de TikTok (94,7 millones) y la celebridad de internet Bella Poarch (92 millones).

Hasta este miércoles y según la misma plataforma, el número 50 lo ocupa el futbolista brasileño Neymar Jr. con 45,8 millones de seguidores.

En enero pasado, la empresa matriz de TikTok, la china ByteDance, vendió la mayoría de sus operaciones en EE. UU. a un consorcio de empresas estadounidenses tras meses de una larga disputa legal y para garantizar la continuidad de la aplicación en el país.

Entre otras, las funciones de las empresas estadounidenses en la versión de la aplicación son la protección de datos en ese territorio y la moderación del contenido.