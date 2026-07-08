Paulina Núñez (RN) responde a la UDI tras ser calificada de tener una “actitud ingenua” por continuar reuniones con la oposición por la megarreforma: “Tengo el deber de impulsar este diálogo hasta el último minuto”

Durante este miércoles, Renovación Nacional (RN) respondió a la Unión Demócrata Independiente (UDI), luego de que la jefa y el subjefe de la bancada de diputados gremialistas, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, calificaran como una actitud “ingenua” la decisión de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de mantener las conversaciones con la oposición en la mesa de diálogo, en el marco de la discusión de la megarreforma.

Las críticas de los diputados gremialistas se producen luego de que algunos senadores del Socialismo Democrático, como Alfonso De Urresti (PS), anunciaran que acudirán al Tribunal Constitucional (TC) tras la tensa sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. A ello se suma el anuncio del legislador Juan Luis Castro (PS), quien también adelantó que recurrirá al TC por la norma sobre invariabilidad tributaria contenida en el plan de Reconstrucción Nacional.

“Creemos que ha existido una actitud absolutamente ingenua por parte de la presidenta del Senado y de quienes han insistido en mantener estas instancias de diálogo, porque los hechos han demostrado que la izquierda nunca tuvo una verdadera voluntad de llegar a un acuerdo amplio con el Gobierno”, plantearon Weisse y Bobadilla.

¿Qué dijo Renovación Nacional?

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, respondió a los cuestionamientos del gremialismo: “No tengo ningún problema con que cada uno se exprese. Yo tengo muy claro por qué me estoy moviendo y cuál es mi objetivo”.

“Creo que en el Senado lo mínimo que uno tiene que hacer es propiciar un acuerdo, construir una mayoría, y así lo ha hecho siempre la Cámara Alta. Por tanto, como presidenta, tengo el deber de seguir impulsando este diálogo hasta el último minuto, y ese momento será el próximo 15 de julio, cuando se vote en la Sala“.

Por su parte, la timonel de RN, Andrea Balladares, enfatizó que promover acuerdos “nunca será un error”.

“Paulina Núñez ha actuado exactamente como corresponde a quien preside una institución republicana: promoviendo el diálogo, escuchando distintas posiciones y generando condiciones para que las reformas puedan avanzar. Eso no es ingenuidad; es responsabilidad institucional y sentido de Estado”, sostuvo Balladares.

En esa línea, concluyó que “el rol de la presidenta no es levantar trincheras ni anticipar conflictos”, sino impulsar el diálogo y propiciar que el debate se desarrolle dentro de los espacios institucionales que corresponden.